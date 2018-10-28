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Tam 57 gün oldu! Açlık grevini sürdüyor

Terör devleti İsrail tarafından 11 aydır tutuklu bulunan Filistinli lider Hıdır Adnan, açlık grevini 57 gündür sürdürüyor.

28 Ekim 2018 Pazar 18:20
Tam 57 gün oldu! Açlık grevini sürdüyor

İşgal rejimi zindanlarında esir tutulan Filistinli lider Hıdır Adnan, 57 gün önce başladığı açlık grevi eylemini sürdürüyor.

Mehcetu’l-Quds Şehitler ve Esirler Müessesesi, esir Hıdır Adnan’ın işgal rejimi zindanlarında keyfi olarak tutulmasını protesto için başladığı açlık grevi eylemini sürdürdüğünü açıkladı.

Filistinli esirin avukatlarının ve ailesinin ziyaretine izin verilmediğini belirten Mehcetu’l-Quds Müessesesi, Adnan’ın sağlık durumu hakkında bilgi alınamadığını söyledi.

11 aydır tutuklu

Mehcetu’l-Quds Müessesesi, insan hakları örgütlerine ve esirlerle ilgili kuruluşlara, Kızılhaç’a çağrıda bulunarak esirlere yönelik ihlallerine son vermesi için işgal rejimine baskı yapmalarını istedi.

Esirlerin haklarının uluslararası anlaşmalarla garanti altına alındığını hatırlatan Mehcetu’l-Quds Müessesesi, esirlerin açlık grevinde avukatlarıyla görüşme hakkı olduğuna dikkat çekti.

İşgal güçleri Şeyh Hıdır Adnan’ı 11 Aralık 2017’de gözaltına aldı. Cenin’e bağlı Arabe beldesi sakinlerinden olan Adnan’ın işgal güçlerince kışkırtıcılık yapmakla suçlandığı bildirildi.

Adnan, işgal rejimi zindanlarında daha önce de iki kez açlık grevi eylemi yapmış ve işgalcilere karşı zafer kazanmıştı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 18:20
  1. Filistin
  2. İsrail

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