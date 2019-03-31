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Tam 553 bin kişi... 24 saat boyunca sokaklarda olacak

Seçimlerde güvenliği sağlamak için Emniyet Genel Müdürlüğü teyakkuzda. Ülke genelinde polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinden oluşan 553 bin personel görev yapacak. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, “Ekipler, 24 saat boyunca görevde olacak” dedi.

31 Mart 2019 Pazar 06:35
Tam 553 bin kişi... 24 saat boyunca sokaklarda olacak

Bugün yapılacak yerel seçimler için güvenlik güçleri tüm tedbirlerini aldı. Ülke genelinde sandık çevrelerinde ve vatandaşların yoğun bulunacakları noktalarda geniş güvenlik önemi alan kolluk güçleri, adeta kuş uçurtmayacak. 

Seçim günü polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinden oluşan 553 bin personel görevde olacak. Yapılan hazırlıkları Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya açıkladı.

81 ilin yöneticisiyle toplantı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret eden Uzunkaya, burada yaptığı açıklamalarda tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Uzunkaya, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin genel güvenliğiyle alakalı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakan yardımcıları, bölge illerinin valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla 7 ayrı bölgede 81 ilin yöneticileriyle genel toplantılar yaptıklarını belirterek, ayrıca emniyet müdürlüklerinin emniyet ve asayiş hizmetlerini, ihtiyaçlarını, sorunlarını yerinde görmek, bilgi almak amacıyla fırsat buldukça illeri ziyaret ettiklerini söyledi.

En ince ayrıntısına kadar planlandı

Bakan Soylu'nun ayrıntılı şekilde seçimle ilgili alınan tedbirleri izah ettiğini anlatan Uzunkaya, seçim dönemine ilişkin tedbirlerinTürkiye genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleriyle koordineli şekilde en üst düzeyde hazırlandığını vurguladı.

Uzunkaya, bugüne kadar olduğu gibi bugün yapılacak seçimde de gerek sandık çevrelerinde gerek vatandaşların hareketli olduğu yerlerde gün öncesi, gün içi ve seçim sonrası tedbirleri en ince ayrıntısına kadar planlanan doğrultuda alacaklarına dikkati çekti.

24 saat boyunca sokakta olacaklar

Uzunkaya, şunları kaydetti: "Seçim günü Türkiye'de 553 bin kolluk görevlisi, polis, jandarma ve sahil güvenlik görev alacak. Bunun 285 bine yakını sadece emniyet teşkilatı personelinden oluşuyor. Dolayısıyla emniyet teşkilatımızın 285 bin personeli sokakta olacak 24 saat boyunca. İnanıyoruz ki vatandaşlarımız, hiçbirinin burnunun kanamayacağı, huzur içinde ve özgür iradeyle sandığa gidip anayasal hakları olan oy kullanma ve seçme hakkını yerine getirmiş olacaklar. Polis olarak da asli görevimiz bunu tesis etmek."

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 06:35
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