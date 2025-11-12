  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Son dakika! Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı telefonu

Yürekleri dağlayan görüntü! İşte uçağımızın düşme anı

MSB duyurdu: Türk askeri kargo uçağı düştü!

Türk askeri kargo uçağı düşmüştü! AK Parti'den flaş açıklama

Suç örgütünde fondaş gazetecilerin görevi belli oldu! Bastır parayı CHP’yi ele geçir

Suç örgütünün kuruluş yılı belli oldu: İBB öncesine dayanıyor

Yasa dışı yolla elde edilen milyonlar elden ele dolaşmış! İşte İSÖ casusu Hüseyin Gün’ün rehberinden çıkan isimler

Yasadışı sitelere verilmiş! İmamoğlu Suç Örgütün’den satılık kişisel bilgi

'Geleceğin Cumhurbaşkanına yardım yapıyorsun’ İmamoğlu suç örgütü bu sözlerle ikna etmiş

FETÖ modeli finans! Savcılık: İmamoğlu’nun sistemi, himmet mantığıyla işliyor
Dünya Tam 50 milyar dolar yaktılar! Prens Selman'ın rüyası çökmek üzere
Dünya

Tam 50 milyar dolar yaktılar! Prens Selman'ın rüyası çökmek üzere

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tam 50 milyar dolar yaktılar! Prens Selman'ın rüyası çökmek üzere

Suudi Arabistan’ın “geleceğin şehri” olarak tanıttığı dev proje Neom, maliyet artışı, teknik yetersizlikler ve yatırımcı eksikliği nedeniyle ciddi bir krize girdi. 170 kilometrelik “The Line” şehri küçültülürken, uzmanlar projenin tamamlanamayacağı görüşünde.

Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz kıyısında inşa ettiği Neom mega projesi, başlangıçtaki görkemli vizyonundan uzaklaşmaya başladı. “Geleceğin şehri” olarak lanse edilen bu proje, milyarlarca dolarlık yatırım ve radikal mimari fikirlerle dünya çapında ses getirmişti.

Ancak Financial Times’ın üst düzey kaynaklara dayandırdığı son rapora göre, Neom artık “büyük bir rüyanın sonuna” yaklaşıyor. Maliyet artışları, teknik sınırlamalar ve fon yetersizliği nedeniyle proje çöküşün eşiğinde.

“THE LINE” KÜÇÜLDÜ, PLANLAR DEĞİŞTİ

Neom’un merkezinde yer alan The Line, 170 kilometrelik doğrusal şehir olarak planlanmıştı. 9 milyon kişilik nüfus öngörüsüyle 2030’a kadar tamamlanması hedeflenen proje, 20 modüllük bir şehir zinciri olarak tasarlanmıştı.

Ancak yeni bilgilere göre, bu dev vizyon üç modüle indirildi. Hatta 2025’te taşınması planlanan ilk sakinlerin yerleşimi de ertelendi. Şu ana kadar yaklaşık 50 milyar dolar harcanmasına rağmen, bölgede yalnızca kazıklar ve derin hendekler dışında bir ilerleme kaydedilemedi.

MÜHENDİSLER: “TEKNİK OLARAK MÜMKÜN AMA FİNANSAL OLARAK İMKÂNSIZ”

Projede görev alan bazı mühendisler, The Line’ın teoride inşa edilebilir olduğunu ancak hiç kimsenin maliyeti üstlenmeye istekli olmadığını belirtiyor. Özellikle, şehrin girişinde yer alması planlanan “chandelier” (avize) binasının teknik olarak bile uygulanabilirliği tartışmalı hale geldi.

Şu anda proje sahasında yalnızca Trojena olarak bilinen, 2029 Asya Kış Oyunları’na ev sahipliği yapacak kayak merkezi inşaatı aktif biçimde devam ediyor.

YATIRIMCILAR GERİ ADIM ATIYOR

Neom’un en büyük handikaplarından biri de yabancı yatırımcı çekememesi. Riyad yönetiminin beklentisinin aksine, global fonlar “ekonomik getirisi düşük, politik riski yüksek” gerekçesiyle projeye temkinli yaklaşıyor.

Bazı Suudi iş insanları sembolik desteklerde bulunsa da, beklenen sermaye akışı sağlanamadı. Üst düzey bir inşaat yöneticisi, “Bu hızla giderse The Line hiçbir zaman tamamlanamayacak.” sözleriyle tabloyu özetliyor.

KRALLIĞIN YENİ YÖNÜ: YAPAY ZEKA YATIRIMLARI

Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın “Vizyon 2030” projesinin kalbi olan Neom zayıflarken, Suudi Arabistan dikkatini yapay zekâ ve dijital altyapı yatırımlarına yöneltmiş durumda. Ülke, devasa veri merkezleri ve yapay zekâ kümeleriyle küresel teknoloji haritasında yeni bir yer edinmeyi hedefliyor.

“BEYAZ FİL” PROJELERİNİN YENİ SEMBOLÜ MÜ?

Ekonomistler, Neom’u tarih boyunca görülmüş “beyaz fil projeleri” kategorisine yerleştiriyor. Bu tür projeler, devasa bütçelere rağmen işlevsellikten uzak, sembolik ve sürdürülemez yatırımlar olarak tanımlanıyor.

Neom da giderek bu kaderi paylaşıyor gibi görünüyor — görkemli bir hayal, çölde yarım kalan bir anıt haline dönüşüyor.

Erdoğan ve Trump katılıyor! Prens Selman'dan Şarm el-Şeyh kararı
Erdoğan ve Trump katılıyor! Prens Selman'dan Şarm el-Şeyh kararı

Dünya

Erdoğan ve Trump katılıyor! Prens Selman'dan Şarm el-Şeyh kararı

Yeniden Refahlı isim sinirden küplere bindi! Selman Öğüt bir konuştu pir konuştu
Yeniden Refahlı isim sinirden küplere bindi! Selman Öğüt bir konuştu pir konuştu

Gündem

Yeniden Refahlı isim sinirden küplere bindi! Selman Öğüt bir konuştu pir konuştu

ABD medyası servis etti! Trump'tan Prens Selman kararı
ABD medyası servis etti! Trump'tan Prens Selman kararı

Dünya

ABD medyası servis etti! Trump'tan Prens Selman kararı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uçağın enkazına ulaşıldı! Ali Yerlikaya’dan acı haber ve açıklama
Gündem

Uçağın enkazına ulaşıldı! Ali Yerlikaya’dan acı haber ve açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile görüşmelerini sürdürdüğünü belirterek, C130 askeri kargo uçağının ..
İmamoğlu suç örgütü iddianamesi hazır! Elebaşı Ekrem’e 2 bin 352 yıla kadar hapis istendi
Gündem

İmamoğlu suç örgütü iddianamesi hazır! Elebaşı Ekrem’e 2 bin 352 yıla kadar hapis istendi

'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesi tamamlandı. 3 bin 900 sayfalık iddianamede 402 şüpheli bulunuyor. Bugün mahkemeye sunulacak i..
Osman Gökçek'ten çarpıcı iddialar: Yine Özgür yine hakaret diyerek açıkladı! CHP camiasını sarsan iddia
Aktüel

Osman Gökçek'ten çarpıcı iddialar: Yine Özgür yine hakaret diyerek açıkladı! CHP camiasını sarsan iddia

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek saat programında çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. CHP camiasını sarsan iddialar söylüyor. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23