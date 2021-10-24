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Ekonomi Tam 270 taşınmazını kiraya veriyor
Ekonomi

Tam 270 taşınmazını kiraya veriyor

Mülkiyeti Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait 270 taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre AÇIK TEKLİF USÜLÜ ihale ile kiraya verilecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 15:52:00 -
Tam 270 taşınmazını kiraya veriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İhale 04 Kasım 2021 Perşembe günü saat 10:00’dan itibaren ve 05 Kasım 2021 Cuma günü saat 10:00’dan itibaren ilandaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde Hamzabey Mahallesi Bursa Caddesi No:44 adresindeki Belediye Düğün Salonunda, İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00TL (Yüzlira) karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden temin edebilirler. (Şartname başvuru öncesi İdarede ücretsiz görülebilir) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesine göre ihaleye katılmayacak olanlar şartnamede belirtilmiştir.

İlanla duyurulan taşınmazlara ait % 3 geçici teminat ve şartname bedeli Belediyemiz Veznesine nakit olarak yatırılacaktır.

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