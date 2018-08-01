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Tam 250 bin Düve verilecek! Teslimat başlıyor

Et ithalatını önlemek ve Türkiye'nin büyükbaş dişi hayvan varlığını artırmak amacıyla başlatılan 250 Bin Düve Projesi kapsamında 7 bin üreticiye hayvanları eylülden itibaren teslim edilecek.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:09
Tam 250 bin Düve verilecek! Teslimat başlıyor

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, AA muhabirine, 250 Bin Düve Projesi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Projenin safhalarının adım adım ilerlediğini ve müracaat eden ortakların değerlendirdiğini belirten Poyraz, 30 binin üzerinde başvuru olduğunu ve bunların Ziraat Bankası tarafından da değerlendirildiğini söyledi.

Poyraz, Ziraat Bankasından gelen rakamlara göre 7 bin kişinin kredi kullanmaya müsait olduğunun anlaşıldığına işaret ederek, projenin gelecek yıl da devam edeceğini bildirdi.

Ortaklara verilecek hayvan sayısına göre kredi rakamlarının belirleneceğini ve ödeme programlarının oluşturulacağını ifade eden Poyraz, "Bunların 100 bin liraya kadar kısmı 2 yıl geri ödemesiz, sıfır faizli. Toplamda 7 yıl vadeli olacak. 100 bin lirayı aşan kredilerde de indirimli kredi kullandırılacak. Çiftçimiz isterse kredinin yüzde 20'si kadarını yem almak kullanabilir." dedi.

Poyraz, proje kapsamında getirilecek düveler için Almanya üzerinde yoğunlaştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ziraat Bankasınca değerlendirmeler tamamlandı. Şu an hayvan alımı konusunda yurt dışında çalışmalara başladık. İşin mutfak kısmı neredeyse tamamlandı, şimdi eyleme geçiyoruz. Yurt dışından hayvanları geldikten sonra bir aylık karantina süresi var. Bu süreyi de ekleyip, tahminen eylül ayı içinde ortaklarımıza büyükbaş hayvanlarımızı teslim etmeye başlayacağız."

PROJEYLE KÜÇÜK İŞLETMELERE DESTEK

Projeyle üreticilerin çiftliğinde bulunan hayvan sayısını 15'e tamamlayacaklarını anımsatan Poyraz, hayvancılık yapma kültürü ve alışkanlığı olan, bunu da devam ettirmek isteyen aileleri hedef kitle olarak belirlediklerini dile getirdi.

Poyraz, küçük işletmelerin piyasada yaşanan dalgalanmalardan daha az etkilendiğine dikkati çekerek, "Büyük işletmelerle ilgili çalışmalar zaten devam ediyor. Esas amaç küçük işletmelerin varlığını devam ettirip büyümesidir." diye konuştu.

Projenin 3 yıllık olduğunu belirten Poyraz, bu kapsamda verilen düvelerin en az 2 yıllık süre sonunda hayvan varlığına etki edeceğini bildirdi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:09
  1. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği
  2. 250 bin düve projesi
  3. büyükbaş hayvan
  4. küçük işletmelere destek

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