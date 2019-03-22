Tam 24 saat sonra bulundu! Böyle kurtarıldı Gaziantep'in Nizip ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan Barış Öztürk, yaklaşık 24 saat sonra kurtarıldı. Öztürk'ün Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi.

Gazinatep'in Nizip ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Barış Öztürk (44), yaklaşık 24 saat sonra Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunarak kurtarıldı. İlçeye bağlı Gökçeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda odun kesmek isteyen Barış Öztürk, 27 JB 004 plakalı traktörle dün sabah saatlerinde tarlasına gitti. Akşam saatlerinde eve dönmek için yola çıkan Öztürk'ün kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Şarampole devrilen traktörün altında kalan Öztürk'ü yaklaşık 24 saat sonra Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Öztürk, Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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