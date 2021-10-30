Tam 2 katı ölüm! Covid'i sollayan hastalık hangisi?

Son 2 yıldan bu yana bütün sağlık problemlerinin önüne geçen koronavirüs enfeksiyonu, çok daha tehlikeli ve ölümcül hastalıkları maskeliyor. Gerek korunma tedbirleri gerekse düzenli kontrollerle önlenebilecek birçok hastalık pandemi döneminde artış gösterdi. Bunlardan biri de dünyada 1 dakikada 1 kişiyi etkileyen inme...

Dünya genelinde yılda 17 milyon kişinin inme geçirdiğini ve bunlardan 6 milyonunun kaybedildiğini söyleyen Bayındır Söğütözü Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Nil Çetin, “Pandeminin ilk yılında dünya genelinde 3 milyon kişinin Covid-19’a bağlı olarak hayatını kaybettiğini düşünürsek, yılda 6 milyon kişinin inmeye bağlı ölümü kadar yüksek bir rakam olduğunu görebiliriz. Öte yandan hem virüsün damar sistemini etkileyerek inmeye yol açması hem de virüs korkusuyla konrollerin aksatılması sebebiyle pandemi döneminde inmeye bağlı ölümlerde artış yaşandı” dedi.

İnmenin özürlülüğün de en önemli sebeplerinden biri olduğunu hatırlatan Dr. Çetin, “Her yıl inme geçiren hastaların yüzde 30’u günlük aktivitelerde yardıma ihtiyaç duyuyor, yüzde 20’si yardımla ayağa kalkıp yürüyebiliyor ve yüzde 16’sı bakım merkezlerinde yaşamak zorunda kalıyor” açıklamasını yaptı.

Bu belirtiler çok önemli!

İnmenin, hiç beklenmedik bir anda ve aniden ortaya çıktığını belirten Dr. Çetin sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Vücudun sağ veya sol yanında, yüz kol ve bacakta kuvvet kaybı, uyuşma, hissizlik, bilinç kaybı ya da bozukluğu, konuşma kaybı ya da bozukluğu, anlama güçlüğü, yüzde kayma, yürüyememe ya da dengesizlik, baş dönmesi, şiddetli baş ağrısı, hafıza kaybı, yutma güçlüğü, görmeme ya da çift görme gibi belirtilerin biri veya birkaçı birlikte görülebilir.”

Kontrolsüz şeker ve yüksek tansiyon, sigara, obezite, yüksek kolesterol, düzensiz beslenme, hareketsiz ya da az hareketli bir hayat sürmek, alkol tüketimi, uyuşturucu kullanımı, kalpte ritim bozuklukları, kapak hastalıkları, kalp yetmezliği, kalp damar hastalıkları, damar sertliği ve damarlarda darlığın risk faktörlerinden olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Nil Çetin, bu faktörlerden birden fazlasının mevcudiyetinin, inme riskini katlayarak arttırdığına dikkat çekti.

İnme çabuk hareket edildiğinde tedavisi mümkün olan hastalıklar arasında yer alıyor. Bu sebeple fark edildiği an 112 aranarak tıbbi müdahalenin bir an önce başlatılması gerekiyor. İlk iki saatte en geç dört buçuk saatte yapılacak tıbbi müdahalenin hayat kurtaracağını ve kalıcı engelliği önleyebileceğinin altını çizen Dr. Nil Çetin, “Ayrıca geçici iskemik atak geçiren hastaların nöroloji bölümü tarafından zamanında değerlendirilerek kalıcı inme oluşmasının önüne geçilmesi önemlidir. İnme sonrası tıbbi bakım ve tedavinin uygun olarak yapılması ve sürekliliği, kalıcı fiziki problemler için (felç, denge kaybı, konuşamama gibi) fizik tedavi rehabilitasyon programlarının uygulanması, atlanmaması gereken tedavi yöntemleridir” dedi.

60 yaş üstü dikkatli olmalı

60 yaş üstü kişilerde inmenin önlenmesi için düzenli egzersizin oldukça önemli olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Nil Çetin, uyarılarına şu şekilde devam etti: Bu egzersizler açık ve temiz havada bol ve düzenli yürüyüş olmalı, evde de düzenli kol bacak, bel, boyun hareketlerini içermelidir. Düzenli egzersizlerin yanı sıra uyku düzenine dikkat edilmesi ve beslenme düzeninde Akdeniz tipi beslenmeye (az tuzlu ve az yağlı yeme alışkanlığı, bol sebze ve meyve tüketimi) yer verilmesi inmenin önlenmesi için oldukça önemlidir.