Tam 15 bin 604 lira ceza uygulandı
Konya'da, tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan "pitbull" besleyen iki kişiye toplam 15 bin 604 lira ceza yazıldı.25 Eylül 2019 Çarşamba 11:19
Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesi İsmail Mahallesi'nde 2 pitbull cinsi köpek beslenildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Verilen adreslere giden ekipler, el koydukları 2 pitbull cinsi köpeği Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'na teslim etti.
Köpekleri besleyen 2 kişiye, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda belirtilen "tehlike arz eden hayvanları üretmek ve sahiplenmek" suçlarından toplam 15 bin 604 liralık idari para cezası uygulandı.
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