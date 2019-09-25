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Tam 15 bin 604 lira ceza uygulandı

Konya'da, tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan "pitbull" besleyen iki kişiye toplam 15 bin 604 lira ceza yazıldı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 11:19
Tam 15 bin 604 lira ceza uygulandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesi İsmail Mahallesi'nde 2 pitbull cinsi köpek beslenildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Verilen adreslere giden ekipler, el koydukları 2 pitbull cinsi köpeği Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'na teslim etti.

Köpekleri besleyen 2 kişiye, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda belirtilen "tehlike arz eden hayvanları üretmek ve sahiplenmek" suçlarından toplam 15 bin 604 liralık idari para cezası uygulandı.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 11:19
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