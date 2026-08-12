Tam 1373 dere aşırı sıcaktan kurudu

Fransa’da rekor sıcaklıklarla birlikte kuraklık alarmı büyüyor.

Ülkede kuruyan dere sayısı 1373’e yükselirken, ana karanın yüzde 80’den fazlası kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

Rekor sıcaklıkların etkili olduğu Fransa’da kuraklık giderek ağırlaşıyor. Ülkede 1 Ağustos itibarıyla kuruyan dere sayısı 1373’e yükselirken, ana karanın yüzde 80’den fazlasının kuraklık tehdidi altında olduğu bildirildi.

Fransa Biyoçeşitlilik Ofisi (OFB) tarafından açıklanan verilere göre, kuruyan dere sayısı bir önceki aya kıyasla 554 artarak 1373’e ulaştı.

Mevcut durumun yılın bu döneminde şimdiye kadar gözlemlenen “en kritik” kuraklık olduğu belirtilirken, kuraklığın geçen yıla kıyasla yaklaşık iki kat daha şiddetli yaşandığı kaydedildi.

Creuse, Vendee, Loire-Atlantique, Aveyron, Cote-d'Or, Nievre, Deux-Sevres ve Charente-Maritime kuraklıktan en fazla etkilenen bölgeler arasında yer aldı.

Kuraklık nedeniyle Fransa genelindeki vilayetlerin yarısından fazlasında farklı seviyelerde su kullanım kısıtlamaları uygulanıyor.

Kuraklığın yanı sıra ülke yeni bir sıcak hava dalgasıyla da mücadele ediyor. Fransa'nın 78 vilayetinde sıcaklıklar nedeniyle “turuncu alarm” verilirken, bazı şehirlerde termometrelerin 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor.