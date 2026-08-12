  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sözde insan hakları havarisi ABD’den zalimce plan: Göçmenlere elektrik şoku verecekler Terörsüz Türkiye sürecinde yeni gelişme! Kanun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu Baykal: Amerikan dedektif filmlerini siyasete taşıdılar: “İyi polis-kötü polis” senaryosu devrede CHP’nin ‘Eski’si de ‘Yeni’si de darmadağın! Kritik oylama partileri ikiye böldü AK Parti’ye geçeceği konuşuluyordu! Savcı Sayan’dan Tugay için şok iddia! Özel'i takan yok: İmamoğlu Yeni Parti'yi de böldü! Araç sahiplerine gece yarısı müjdesi! Benzin ve motorine çifte zam iptal edildi Irak'ta Saddam Hüseyin devrinden sonra bir ilk: Silahlı çetelerin kökü kazınacak Mekke Anlaşması'nda Mısır neden yok? Perde arkası belli oldu! Trump 'Türkiye' iddialarını doğruladı: Bunu yapmamı istediler, ben de yaptım
Avrupa Tam 1373 dere aşırı sıcaktan kurudu
Avrupa

Tam 1373 dere aşırı sıcaktan kurudu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Tam 1373 dere aşırı sıcaktan kurudu

Fransa’da rekor sıcaklıklarla birlikte kuraklık alarmı büyüyor.

Fransa’da rekor sıcaklıklarla birlikte kuraklık alarmı büyüyor.

Ülkede kuruyan dere sayısı 1373’e yükselirken, ana karanın yüzde 80’den fazlası kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

Rekor sıcaklıkların etkili olduğu Fransa’da kuraklık giderek ağırlaşıyor. Ülkede 1 Ağustos itibarıyla kuruyan dere sayısı 1373’e yükselirken, ana karanın yüzde 80’den fazlasının kuraklık tehdidi altında olduğu bildirildi.

Fransa Biyoçeşitlilik Ofisi (OFB) tarafından açıklanan verilere göre, kuruyan dere sayısı bir önceki aya kıyasla 554 artarak 1373’e ulaştı.

 

Mevcut durumun yılın bu döneminde şimdiye kadar gözlemlenen “en kritik” kuraklık olduğu belirtilirken, kuraklığın geçen yıla kıyasla yaklaşık iki kat daha şiddetli yaşandığı kaydedildi.

Creuse, Vendee, Loire-Atlantique, Aveyron, Cote-d'Or, Nievre, Deux-Sevres ve Charente-Maritime kuraklıktan en fazla etkilenen bölgeler arasında yer aldı.

Kuraklık nedeniyle Fransa genelindeki vilayetlerin yarısından fazlasında farklı seviyelerde su kullanım kısıtlamaları uygulanıyor.

Kuraklığın yanı sıra ülke yeni bir sıcak hava dalgasıyla da mücadele ediyor. Fransa'nın 78 vilayetinde sıcaklıklar nedeniyle “turuncu alarm” verilirken, bazı şehirlerde termometrelerin 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Sıcaklık 40 dereceye dayandı! 27 kentte kırmızı alarm verildi
Sıcaklık 40 dereceye dayandı! 27 kentte kırmızı alarm verildi

Dünya

Sıcaklık 40 dereceye dayandı! 27 kentte kırmızı alarm verildi

Anında öldürüyor! Bir kaç dakikalığına bile çocukları sıcakta arabada yalnız bırakmayın!
Anında öldürüyor! Bir kaç dakikalığına bile çocukları sıcakta arabada yalnız bırakmayın!

Aktüel

Anında öldürüyor! Bir kaç dakikalığına bile çocukları sıcakta arabada yalnız bırakmayın!

Belçika'da sıcak hava nedeniyle sarı alarm verildi
Belçika'da sıcak hava nedeniyle sarı alarm verildi

Avrupa

Belçika'da sıcak hava nedeniyle sarı alarm verildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23