Tam 13 yıl aradan sonra bir ilk! Arap Ligi'nden Türkiye daveti
Mısır'da toplanacak Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına Türkiye 13 yıl aradan sonra ilk kez katılacak. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından temsil edileceği açıklanırken Türkiye-Arap Birliği ilişkileri ve Gazze çatışmalarının toplantıda gündem maddeleri olacağı belirtildi.
Türkiye, 13 yıl aradan sonra Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacak.
Arap Birliği 162. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyi yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanacak. Türkiye bölge ülkeleri ile gelişen ilişkileri ve bölgesel etkinliği nedeniyle toplantıya 2011 yılından sonra ilk kez katılım gösterecek.
Hakan Fidan temsil edecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Türkiye-Arap Birliği ilişkilerinin yanı sıra başta Gazze olmak üzere bölgesel meselelere değineceği ifade edildi.
Arap Birliği ile yakınlaşma
Arap Birliği ile Hakan Fidan, 13-14 Ekim 2023'de Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarette Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile görüştü. Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Hossam Zaki, 28 Şubat 2024 tarihinde Antalya Diplomasi Forumu'na katıldı.
Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin Arap Birliği ile ilişkilerinin 2003'ten itibaren gelişmeye başladığını belirtirken 'Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Ligi Genel Sekreterliği Arasında Mutabakat Muhtırası' imzalandığını hatırlattı.