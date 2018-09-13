Tam 112 yıllık! Bir tarih yok oluyor
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United’ın 112 yıllık eski stadı Upton Park yıkılarak tarihin tozlu sayfalarında yerini alacak.13 Eylül 2018 Perşembe 20:29
İngiltere futbolunun köklü kulübü West Ham United tarihi bir değişim yaşıyor. Londra Stadı’na taşınan West Ham, Upton Park’a veda ediyor.
112 yıl köklü stadı, yıkılarak yerine ofis, lüks daireler ve iş yerleri kuruluyor. 10 Mayıs 2016’da son maçını oynayan West Ham, 2 yıldır evinden gitti.
Tarihi stadın öncesi ve sonrasını yayınlayan Daily Mail, unutulmaz stadın şehir içindeki fotoğraflarını yayınlayarak yeni büyüyen binaları gösterdi. Stat yerine dev binaların inşaatının ayrıntılı fotoğrafları yayınlandı.
(Milliyet)
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