Tam 110 yaşındaydı! 50 torun sahibi Memnune nine vefat etti
110 yaşındaki 3 çocuk ve 50 torun sahibi Memnune Dilemen nine hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'nde ikamet eden çiftçi merhum Sami Dilemen'in eşi Memnune Dilemen, 110 yaşında vefat etti.
Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren 3 çocuk ve 50 torun sahibi Dilemen için bugün öğle namazı sonrası Dereköyü Camii'nde cenaze namazı kılındı.
Dilemen'in cenazesi, kılınan namazın ardından Körfez'de toprağa verildi.