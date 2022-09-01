Tam 1 milyar metreküp doğal gaz tedariki! Resmen duyuruldu

Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov ve Bulgaristan Enerji Bakanı Rosen Hristov, Yunanistan-Bulgaristan Interconnector boru hattı üzerinden Bulgaristan'a Azerbaycan doğal gazının ticari tedarikinin başlaması konusunda telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme sırasında Şahbazov'un Hristov'a 1 Ekim 2022'den itibaren Azerbaycan gazının IGB aracılığıyla Bulgaristan'a sağlanacağına dair güvence verdiği bildirildi.

Tam 1 milyar metreküp doğal gaz

Taraflar ayrıca, mutabık kalınan hacimleri aşan ilave gaz hacimleri tedarik etme teknik olasılığını da görüştü. Geçen hafta Rosen Hristov, ısıtma sezonu için gerekli hacimleri sağlamak ve garanti altına almak için Bulgaristan'a doğalgaz arzını artırma konusunda Azerbaycan ile müzakerelere devam ettiğini duyurmuştu.

Bakan Şahbazov, şu anda Azerbaycan'dan gaz satın alan üç AB ülkesinden biri olan Bulgaristan'a 2022'de doğal gaz arzının 600 milyon metreküp olacağını söylemişti. Ancak Azerbaycan ve Bulgaristan, Yunanistan-Bulgaristan Interconnector üzerinden yılda 1 milyar metreküp gaz tedarik etmeyi kabul etti. Öte yandan IGB henüz yapım aşamasında olduğu için Azerbaycan, gazı Kulata-Sidirokastro bağlantı noktası üzerinden Bulgaristan'a ulaştırıldı.

IGB Interconnector-Greece-Bulgaristan Boru Hattı

IGB gaz boru hattı, Gümülcine'deki Yunan ulusal gaz iletim sistemine ve Stara Zagora'daki Bulgar ulusal gaz iletim sistemine bağlanmaktadır. Yunanistan'dan Bulgaristan'a giden boru hattının uzunluğu 182 km olup, kapasitesi yılda 3 milyar metreküpe kadar çıkmaktadır. Boru hattı, piyasa ilgisine ve komşu gaz iletim sistemlerinin kapasitelerine bağlı olarak kapasitesini 5 bcm/yıl'a kadar artırmak üzere tasarlanmıştır. Interconnector-Greece-Bulgaristan'ın açılış töreni 8 Temmuz'da Gümülcine'de yapıldı.

Kaynak: Star