Talisca'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran açıklama
Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncularında Anderson Talisca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Beşiktaş taraftarına göz kırptı.
Beşiktaş'ta oynadığı dönemden bir fotoğraf koyan Talisca altına 'yakında birlikteyiz' notunu düşerken bir kartal emojisi paylaştı
Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncularında Anderson Talisca, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.
Kariyerini Çin kulübü Guangzhou Evergrande'de sürdüren Talisca, Beşiktaş'ta oynadığı dönemden ve içinde Aboubakar'ın yer aldığı bir fotoğraf koydu. Talisca fotoğrafın altına 'yakında birlikteyiz' notunu düşerken bir kartal emojisi paylaştı.