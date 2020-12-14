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Spor Talisca'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran açıklama
Spor

Talisca'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran açıklama

Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncularında Anderson Talisca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Beşiktaş taraftarına göz kırptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 00:44:00 -
Talisca'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran açıklama

Beşiktaş'ta oynadığı dönemden bir fotoğraf koyan Talisca altına 'yakında birlikteyiz' notunu düşerken bir kartal emojisi paylaştı

Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncularında Anderson Talisca, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Kariyerini Çin kulübü Guangzhou Evergrande'de sürdüren Talisca, Beşiktaş'ta oynadığı dönemden ve içinde Aboubakar'ın yer aldığı bir fotoğraf koydu. Talisca fotoğrafın altına 'yakında birlikteyiz' notunu düşerken bir kartal emojisi paylaştı.

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