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Spor Talisca için gözler o isimde! Her an formayı giyebilir
Spor

Talisca için gözler o isimde! Her an formayı giyebilir

Yeniakit Publisher
2023-08-27 11:11:00 - 2023-08-27 11:13:38
Talisca için gözler o isimde! Her an formayı giyebilir

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da top koşturan Anderson Talisca için hareketli saatlere girildi.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'nın geleceği 24 saat içinde belli olacak.

Ülkemizden hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Anderson Talisca transferi için artık son 24 saate girildi.

Al Nassr Teknik Direktörü Luis Castro, Anderson Talisca'nın takımda kalıp kalmayacağına dair kararını 24 saat içinde kulüp yönetimine bildirecek.

Talisca'nın Türkiye'ye dönme kararı almasını bekleyen siyah-beyazlı yöneticiler, böyle bir durumda tüm imkanları seferber ederek Talisca'ya imza attıracak.

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