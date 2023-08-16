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Spor Talisca, Beşiktaş'a sinyali çaktı! Paylaşımı dikkat çekti
Spor

Talisca, Beşiktaş'a sinyali çaktı! Paylaşımı dikkat çekti

Yeniakit Publisher
2023-08-16 21:06:00 -
Talisca, Beşiktaş'a sinyali çaktı! Paylaşımı dikkat çekti

Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'da forma giyen ve ismi sık sık Beşiktaş'la anılan Anderson Talisca, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajla büyük dikkat çekti.

Suudi Arabistan takımı Al Nassr'da forma giyen ve ismi sık sık Beşiktaş'la anılan Talisca, Instagram'da Beşiktaş'ın Rashica paylaşımını beğendi. Bu durum yıldız futbolcunun siyah-beyazlılara geleceği hakkında yorumlandı.

Al-Nassr'da forma giyen ve ismi sık sık Beşiktaş'la anılan Anderson Talisca, sosyal medya üzerinden siyah-beyazlıların Rashica paylaşımını beğenerek dikkatleri üzerine çekti. Bu hareketi, Talisca'nın Beşiktaş'a dönüş sinyali olarak yorumlandı ve taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı.

Suudi Arabistan takımı Al Nassr'da forma giyen ve ismi sık sık Beşiktaş'la anılan Talisca, Instagram'da Beşiktaş'ın Rashica paylaşımını beğendi. Bu durum yıldız futbolcunun siyah-beyazlılara geleceği hakkında yorumlandı.

Gündem oldu

Başarılı futbolcunun bu hareketini gören Beşiktaş taraftarı sosyal medyada Talisca'nın takımlarına geleceğine dair binlerce yorum yaptılar.

İşte o beğeni;
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