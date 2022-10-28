Talisca, Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Olay paylaşım...

Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Anderson Talisca, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Siyah-beyazlılarda yaşanan bu gelişmeyle ilgili bir yorum da Anderson Talisca'dan geldi.

TALISCA'DAN GÜNEŞ MESAJI

Daha önce Beşiktaş forması giyen Talisca, Şenol Güneş için başarı dileğinde bulunurken, "Um grande homem" yani; "Harika bir adam" ifadesini kullandı.

TALISCA'NIN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Şenol Güneş ile iyi bir iletişim kuran Anderson Talisca, 2016-17 sezonunda 33 maçta 17 gol 6 asist, 2017-18 sezonunda ise 47 maçta 20 gol 8 asistlik katkısı ile dikkatleri üstüne çekmişti. Talisca şu anda Al Nasr ekibinde kariyerine devam ediyor.



