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Spor Talisca, Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Olay paylaşım...
Spor

Talisca, Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Olay paylaşım...

Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Anderson Talisca, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından bir paylaşım yaptı. Paylaşım sonrası Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında bu konuya yer ayırdı

Yeniakit Publisher
2022-10-28 17:02:00 -
Talisca, Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Olay paylaşım...

Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Anderson Talisca, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Siyah-beyazlılarda yaşanan bu gelişmeyle ilgili bir yorum da Anderson Talisca'dan geldi.

TALISCA'DAN GÜNEŞ MESAJI

Daha önce Beşiktaş forması giyen Talisca, Şenol Güneş için başarı dileğinde bulunurken, "Um grande homem" yani; "Harika bir adam" ifadesini kullandı.

TALISCA'NIN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Şenol Güneş ile iyi bir iletişim kuran Anderson Talisca, 2016-17 sezonunda 33 maçta 17 gol 6 asist, 2017-18 sezonunda ise 47 maçta 20 gol 8 asistlik katkısı ile dikkatleri üstüne çekmişti. Talisca şu anda Al Nasr ekibinde kariyerine devam ediyor.

 


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