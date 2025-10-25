Talimat FETÖ’den! Casusluk soruşturması genişliyor! Veriler yurtdışına sızdırıldı

Rüşvet ve yolsuzluk gerekçesiyle tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyalarından sorumlu danışmanı Necati Özkan ile gazeteci Merdan Yanardağ hakkında casusluk soruşturması başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma, “Ü.D.A” isimli bir şahsın üvey babası Hüseyin Gün hakkında yaptığı ihbarla başladı.

HER ŞEY O İHBARLA BAŞLADI

Ü.D.A. üvey babası Hüseyin Gün’ün İsrail, İngiltere ve ABD ülkeleri lehine ajanlık faaliyetinde bulunduğunu, farklı ülkelerdeki iç karışıklıkları finanse ettiğini, Türkiye’deki seçimlerde hükümet aleyhine propaganda gerçekleştirmeleri için bazı grupları finanse ettiğini anlattı. Hüseyin Gün’ün bu görüşmeleri kriptolu telefonlarla yaptığına dikkat çeken Ü.D.A., şahsa ait kriptolu telefon ve el yazısı dokümanları incelenmek üzere ilgili birimlere teslim etti.

FETÖ, PKK, KONSOLOSLUK KAYITLARI

Emniyet birimlerinin yaptığı incelemelerde, siviller ya da şirketlerin temin etmesinin mümkün olmayacağı askeri mühimmat ve silahlara ait fotoğraflar, İsrail’de askeri ve siyasi alanlarda faaliyet gösteren İsraillilere ait pasaport fotoğraflarına rastlandı. Yapılan incelemelerde Gün’ün FETÖ ile PKK/KCK’dan işlem gören şahısların yanı sıra, farklı ülkelerin konsolosluk görevlileriyle de çok sayıda irtibatı ortaya çıkarıldı.

KAYNAĞI BELİRSİZ 85 MİLYON TL

Olaya ilişkin MASAK incelemesi Gün’ün yürüttüğü faaliyetlere ışık tuttu. Herhangi bir ticari faaliyeti bulunmamasına rağmen Gün’ün yüklü miktarda yurt içi ve yurt dışı para transferi yaptığı, 85 milyon lirayı nakit olarak çektiği belirlendi. Üvey oğul Ü.D.A.’nın teslim ettiği el yazılarının yer aldığı belgelerdeki incelemelerle, ülkemizle ilgili bilgileri İngiliz istihbaratı için çalışan elemanlara verdiği anlaşıldı.

FETÖ ELEBAŞINDAN TALİMAT ALMIŞ

Gün’ün el yazısıyla tuttuğu notlarda, Suriye’deki savaşla ilgili muhalif grupların desteklenmesine yönelik veriler yer alırken, FETÖ/PDY’nin İngiltere İmamı Mustafa Özcan ile yaptığı yüz yüze görüşmelerde aldığı önerilere yönelik detaylar da yer aldı. Ayrıca Orta Doğu ve Afrika ülkeleriyle Türkiye’ye dair toplanan bilgilerin istihbari nitelikli yabancı ülke görevlilerine aktarıldığı bulgusuna ulaşıldı.

İSTİHBARATLARLA DERİN İLİŞKİ

Soruşturma derinleştikçe Hüseyin Gün’ün İngiliz istihbaratıyla ne denli içli dışlı olduğu da netleşti. Bu çerçevede şahsın irtibat kurduğu Chris Mcgraht ile ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da inceleme yaptı. Gerçek ismi “Christopher P.M.” olan şahsın özel sektörden önce 11 yılı aşkın süre askeri ve istihbarat topluluğunda görev yaptığı ortaya çıktı. Christopher P.M.’nin istihbarat ve siber güvenlik odaklı programlarda görev aldığı görüldü.

SUBLIME ERDOĞAN MI?

Yapılan incelemelerde ele geçirilen notlardaki kodlamalar da dikkat çekti. “Adana” başlıklı notta “Kara Hücre kodları” alt başlığıyla, her bir kelimenin karşılığında bir kişi ya da makamdan bahsedildiği belirlendi. Buna göre “CONDOR” MI6 elemanı, “TOPAZ” FBI, “SUBLIME” Türk Cumhurbaşkanı, “POTUS” Donald Trump şeklinde betimlemelerin yapıldığı anlaşıldı.

FAYDALI İSTİHBARAT VAR MI?

Hüseyin Gün’ün Christopher P.M. ile WhatsApp yazışmalarına da ulaşıldı. Gün’ün “Eğer Sublime’ın İngiltere faaliyetleri hakkında biraz ışık tutabilirsen, herhangi bir başarı ya da istihbarat, faydalı olur. Ona gösterebilirim, gerçi İngiltere’de değilim biliyorum. Herhangi bir bilgi, Bugün akşam S ile görüşmeden önce bizim için faydalı bir istihbarat var mı?” şeklindeki mesajına, Christopher P.M. “Sana Wickr’dan fotoğraf gönderdim. Kuzen solda, üzerimizde helikopter var, daha fazla foto yok çünkü onu az önce korkuttum” diye yanıt verdi.

BAKANLARIN FOTOĞRAFINI YOLLADI

Christopher P.M.’nin yolladığı, uzaktan ve gizli çekilmiş fotoğrafta eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Erdoğan’ın danışmanlarından Mücahit Arslan’ın bulunduğu görüldü. Bu fotoğraf, siyasal casusluk faaliyetine ilişkin en dikkat çekici örneklerden biri olarak değerlendirildi.

ÖZKAN’LA WICKR’DAN TEMAS

Yapılan dijital incelemelerde, şüphelinin yabancı istihbarat görevlileriyle kriptografik gizlilik sağlayan “Wickr” programı üzerinden haberleştiği, aynı program üzerinden yapılan diğer yazışmalarda ise şüphelinin İmamoğlu suç örgütü yöneticilerinden Necati Özkan ile iletişim kurduğu da tespit edildi. Özkan’ın “Bluestar81” rumuzuyla irtibat kurduğu, Hüseyin Gün’ün ise “Jupiter1881” ismini kullanıldığı anlaşıldı.

YAZIŞMA İÇERİKLERİNE ULAŞILDI

Ayrıca dijital incelemelerde, Özkan ile Gün arasındaki yazışma içerikleri de gün yüzüne çıktı. Bu incelemelere göre, “dijital istihbarat toplama, İmamoğlu için gerçekleştirilen çalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar, 70 bin gönüllünün acil aktive edilmesi gerektiği, Murat Ongun’un cep telefonu uzaktan erişimli dinlemeye izin verebilecek casus yazılım ile enfekte olduğu, bu nedenle İmamoğlu ile yapılacak hassas özel kampanya toplantılarına telefonunu götürmemesinin çok önemli olduğu” hususları yer aldı.

SEÇMEN BİLGİLERİ İSTİHBARAT SERVİSLERİYLE PAYLAŞILDI

İmamoğlu suç örgütünün asıl amacının maddi menfaat elde ederek, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmak olduğuna dikkat çeken savcılık, bu doğrultuda Gün ve Necati Özkan’ın 2019 yerel seçim kampanyasında iş birliği yaptığını, seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılıp strateji belirlediğini, seçmenlere ait bilgilerin yabancı istihbarat servisleri ile paylaşıldığını, bunun da casusluk faaliyeti olduğunu vurguladı.

MEDYA AYAĞI YANARDAĞ

Gazeteci Merdan Yanardağ’ın da Hüseyin Gün ile çok sayıda irtibatı ve yazışması tespit edildi. Tanık beyanlarıyla da desteklenen tespitlere göre, Yanardağ’ın, Gün’den menfaat temin ederek seçim sürecinin medya ayağını organize ettiği ve 2019 yerel seçimlerinde yabancı istihbarat servisleriyle birlikte hareket ettiği belirlendi. İmamoğlu, Özkan ve en son İSTTELKOM AŞ Genel Müdürlüğü yapan Melih Geçek'in "casusluk" suçundan sorgulanmak üzere bulundukları ceza infaz kurumundan savcılığa getirilmeleri için müzekkere yazıldı. Yanardağ, casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

İŞ İNSANLIĞI MASKE

4 Temmuz’da casusluktan tutuklanan Hüseyin Gün ise elde edilen yeni deliller doğrultusunda “suç örgütü yöneticisi olmak” suçundan yeniden sorgulanmak üzere Emniyet’e getirilecek. İngiliz ve Türk vatandaşı olan Gün’ün, iş adamı maskesi altında istihbarat servisi elemanı olarak faaliyette bulunduğu değerlendiriliyor.

TELE1’e kayyum

Casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan Merdan Yanardağ’ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 kanalına Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildi. Resmi kayıtlarda kanalın Yanardağ'ın oğlu Alp Yanardağ'ın üstüne olduğu belirtildi.