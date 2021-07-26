Taliban’la çatışmışlardı ama şimdi Pakistan’a sığındılar!
Afganistan'ın doğusunda Taliban ile devam eden çatışmalardan kaçan Kabil hükümeti güçlerinden 46 askerin Pakistan'a sığındığı bildirildi.
Afganistan'ın doğusunda Taliban ile devam eden çatışmalardan kaçan Kabil hükümeti güçlerinden 46 askerin Pakistan'a sığındığı bildirildi.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Afganistan'ın Kunar vilayetinde Kabil hükümeti güçlerinden 5'i rütbeli toplam 46 asker, Pakistan'a sığınma talebinde bulundu.
Taliban ile bölgede yaşanan çatışmalardan kaçtıkları ifade edilen askerlerin Pakistan'dan sığınma talep etmeden önce Kabil yönetiminden izin aldıkları belirtildi.
Dün gece Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletindeki Çitral bölgesine kaçan askerlerin sığınma talebi İslamabad yönetimi tarafından kabul edildi.
Afganistan'ın birçok bölgesinde Taliban ile Kabil yönetimine bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
Kaynak: Mepa News