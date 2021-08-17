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Gündem Taliban'ın yeni lideri kim olacak? Açıklama geldi
Gündem

Taliban'ın yeni lideri kim olacak? Açıklama geldi

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, dünyanın takip ettiği ilk basın toplantısında Taliban'ın yeni liderinin 2 ile 3 gün sürmesi beklenen istişareler sonucunda belirleneceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 23:06:00 -
Taliban'ın yeni lideri kim olacak? Açıklama geldi

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın Sözcüsü Suhail Shaheen, Taliban'a kimin liderlik edeceğinin 2 ile 3 gün sürmesi beklenen istişareler sonucunda belirleneceğini belirtti.

Taliban güçlerinin, Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, ilk basın toplantısını gerçekleştirdi.

Sözcü Shaheen yaptığı basın açıklamasında, Afganistan'da kadınların çalışması ve okumasına ilişkin konulara ve ülkede Taliban güçlerine kimin liderlik edeceğine yönelik kararlara değindi.

Kendisine yöneltilen Afganistan'da Taliban'a kimin liderlik edeceği konusundaki soruları yanıtlayan Shaheen, bir istişarenin gerçekleştirileceğini ve 2 ila 3 gün içinde bir sonuca varılmasının beklendiğini duyurdu.

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