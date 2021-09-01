Taliban'ın verdiği sözü hatırlatan Katar'dan flaş açıklama

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Afganistan’da yönetime gelen Taliban’ın tecrit edilmesinin istikrarsızlığı daha fazla artıracağı uyarısında bulundu. Al Sani, diğer ülkelere Afganistan’ın sosyoekonomik ve güvenlik sorunlarının çözümü için Taliban ile temasa geçmeleri çağrısında bulundu.

AB’nin yakın müttefiki Katar, 2013 yılından bu yana Taliban’ın siyasi ofisine ev sahipliği yapıyor.

Katar Dışişleri Bakanı, Alman mevkidaşı ile gerçekleşen görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, “Eğer koşullar öne sürmeye başlayıp, ilişkiye girmediğimiz takdirde, güç boşluğu oluşur. ‘Burada sorulması gereken kim güç boşluğunu dolduracak?’ Biz temasa geçmeden güvenlik veya sosyoekonomik alanında gerçek ilerlemeye ulaşamayacağımıza inanıyoruz.” dedi.

Katarlı bakan, Taliban’ın Afganistan’da herkesi kapsayacak bir hükümet kurma sözü verdiğini hatırlattı.

Taliban’ı daha önce 20 yıl tecritte tutmanın ülkeyi bu hale getirdiğini iddia eden Al Sani, Taliban’ın Kabil'de kontrolü sağladığından bu yana tahliyeler ve terörle mücadele konusunda olumlu sonuçlar alındığını savundu.

Maas ise ülkesinin Afganistan’a yardım etme arzusunda olduğunu ancak, uluslararası yardım için belirli ön koşulların yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Taliban ile görüşmenin bir yolu olmadığı görüşünü dile getiren Alman bakan, uluslararası toplumun Afganistan'da istikrarsızlığı göze alamayacağını da sözlerine ekledi.