Taliban'ın uzantısı TTP, Pakistan'a savaş açtı

Pakistan Talibanı (TTP), gündemdeki 'Pakistan devletiyle uzlaşı ve af' iddialarına dair bir açıklama yayınladı.

TTP Sözcüsü Muhammed Horasani tarafından sosyal medya üzerinden servis edilen açıklamada, söz konusu iddialar yalanlandı.

Pakistan Dışişleri Bakanı tarafından yapılan ve TTP üyelerinin ""şartlı olarak affedilebileceğinin" ifade edildiği açıklamaya karşı yayınlanan mesajdan öne çıkanlar şu şekilde:

"Gayemiz İslami sistem"

- TTP açıklamasında "Seküler demokratik liderlere ve askeri liderliğe bir mesaj göndermek istiyoruz. O da şudur ki bizim mücadelemizin gayesi Pakistan'da İslami sistemin tatbik edilmesidir. Atalarımız bunun için kurban vermiş ve 600 bin insan bunun için canlarını feda etmiştir." ifadeleri yer aldı.

- TTP, gündemdeki af iddialarını da sert bir dille yalanladı. "Af, hatalar için talep edilir. Bizlerse mücadelemizle gurur duyuyoruz ve asla düşmanlarımızdan özür dilemedik. Biz şeriat sınırları içerisinde yaşıyoruz ve peygamberimizin sünnetini takip ediyoruz." sözlerine yer verilen açıklamada, TTP'nin sadece "Pakistan'da şeriat tatbik edilirse" devletle uzlaşabileceği kaydedildi.

"Silah bırakmayacağız"

Grup, "İslam dışı birçok yasanın uygulamada olduğunu" ifade ederken, Pakistan devletinin otoritesini tanımayacaklarını vurgulayıp, silah bırakmayacaklarını söyledi.

- Anlamlı bir diyalog sürecine inandıklarını kaydeden TTP, bunun da "sadece şeriatın tatbik edilmesi ile" mümkün olabileceğini vurguladı. TTP, Pakistan devletinin mevcut politikası devam ettiği takdirde "cihatlarının devam edeceğini" dile getirdi.

Pakistan'da artan TTP saldırıları

Son dönemde Pakistan güvenlik güçlerine yönelik saldırılarını artıran TTP, Ağustos ayında ordu güçlerine yönelik düzenlenen 32 saldırının, Eylül ayı içerisindeyse 24 saldırının sorumluluğunu üstlendi. Bu saldırılarda Pakistan güvenlik güçlerinden çok sayıda ölen ve yaralananın olduğu bildiriliyor.

Kaynak: Mepa News