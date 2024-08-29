Taliban'ın Türkiye'ye neler sattığı belli oldu! Çılgınlar gibi ihraç ediyorlar

Bu yılın ilk beş ayında Türkiye ile Afganistan arasında 8,3 milyon doları ihracat olmak üzere 45 milyon dolar değerinde ticaret gerçekleştirildi.

Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2024 yılının ilk beş ayında Türkiye'ye yapılan ihracatta geçen yıla kıyasla yüzde 11'lik bir artış olduğunu bildirdi.

Bakanlık yetkililerine göre bu yılın ilk beş ayında Türkiye ile 8.3 milyon doları ihracat olmak üzere 45 milyon dolar değerinde ticaret yapıldı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Ahundzade Abdusselam Cevad konuyla ilgili şunları söyledi:

"1403 (2024) yılının ilk beş ayında Afganistan'ın Türkiye ile ihracat ve ithalatı, 8 milyon doları ihracat ve 37 milyon doları ithalat olmak üzere 45 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk beş ayına kıyasla ihracat yüzde 11, ithalat ise yüzde 29 oranında arttı."

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Öte yandan Afganistan Ticaret ve Yatırım Odası Başkan Yardımcısı, Kabil'deki Türk Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede Kabil ve Ankara arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yaparak büyükelçiden Türkiye'deki tüccar ve yatırımcıları üçüncü İmam Ebu Hanife fuarına davet etmesini istedi.

Ticaret ve Yatırım Odası Başkan Yardımcısı Muhammed Yunus Momend TOLOnews'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Türkiye'de ikisi doğrudan Afgan Ticaret Odası ile çalışan üç ya da dört büyük kurum var ve biz onları 6 Ekim'de düzenlenecek fuara davet ettik. Bu davet Afganistan'da yatırımı teşvik etmek için yapıldı."

Ayrıca bazı ekonomi uzmanları Türkiye'nin özellikle madencilik, enerji ve tarım sektörlerinde Afganistan'a yatırım yapmasının yerli üretimin gelişmesine ve ihracatın artmasına yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Bir ekonomi analisti olan Abdunnasır Rıştiya, “Yatırımlara şahit olduğumuz her sektör şüphesiz istihdam yaratmamıza ve ekonomik büyümeye yardımcı olacaktır.” diye konuştu.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı istatistiklerine göre, Afganistan'ın Türkiye'ye ihraç ettiği başlıca ürünler kuru üzüm, susam tohumu, halı, sığır derisi ve kuru bitkiler oldu.

Kaynak: Mepa News