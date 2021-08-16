Taliban'ın hakimiyeti sonrası Biden için ABD'lileri çıldırtan iddia

Afganistan'ın başkenti Kabil'e giren Taliban'ın ardından Avrupa Birliği'nde olağanüstü toplantı kararı alınırken, ABD Başkanı Joe Biden sessizliğe büründüğü gerekçesiyle Cumhuriyetçilerin tepkisini çekti.

Biden, geçtiğimiz hafta eşi Jill Biden ile birlikte Delaware'den ABD başkanlarının tatil noktası olarak bilinen Camp David'e gitmek üzere Marine One helikopterine binerken görüntülendi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Biden'ın istifasını isterken, Kongre'nin Cumhuriyetçi üyeleri, Taliban'ın Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girmesinin ardından Beyaz Saray'dan açıklama yapılmamasını eleştirdi, böyle bir dönemde liderlik eksikliğinin "utanç verici" olduğunu söylediler.

Jim Jordan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Amerika krizde. Afganistan kaos yaşıyor. Joe Biden neden tatilde?" sorusunu yöneltti. Fox News televizyonuna da konuşan Jordan, "Yönetimi neden tek bir soru bile almıyor? Bunun adı utanç." ifadesini kullandı.