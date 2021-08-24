Taliban'ın giremediği Pencşir ilk kez görüntülendi

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararını almasından sonra,Taliban'ın ülkedeki kontrolü ele geçirmesi beraberinde geldi.

Ülkedeki bütün kritik ve geçiş güzergahı olan yerleri de hakimiyeti altına alan Taliban, son olarak başkent Kabil'e girerek, yönetime geçtiğini ilan etmişti.

Seksenli yıllarda Afganistan'ın Sovyet işgaline karşı direnişin en önemli liderlerinden biri olan Ahmed Şah Mesud'un memleketi olan Pencşir, askeri tedbirler alarak, direnmeye devam ediyor.

Taliban, Pencşir'i hala kontrol altına alamadı

Ahmed Şah Mesud'un 2001 yılında El Kaide tarafından öldürülmesinin ardından oğlu Ahmed Mesud'a bağlı silahlı güçler tarafından kontrol edilen kente Taliban hala giremedi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, 22 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Pencşir'in Taliban tarafından kuşatıldığını söylemişti.

Pencşir'deki güçlerin teslim olması ve bu kentin Taliban'a teslim edilmesi konusunda müzakerelerin devam ettiğini bildiren Mücahit, bu sorunun masada çözülmesinden yana olduklarını belirtmişti.

Kentte kontrol üst seviyede

Etrafı yüksek dağlarla çevrili stratejik öneme sahip Pencşir'in girişinde Mesud'a bağlı elleri silahlı kişiler kente giren ve çıkan herkesi kontrol ediyor.

Yol kenarları Sovyetler Birliği'nin işgal etmek için yaptığı başarısız girişimlerde imha edilen zırhlı araçların enkazlarıyla dolu olan Pencşir, ayrıca Taliban'ın Afganistan'ı yönettiği 1996 ve 2001 yılları arasındaki dönemde yapmış olduğu saldırılara karşı da direnmişti.

Eşref Gani'nin yardımısı Pencşir'de

Pencşir'de Taliban'a karşı direnen Mesud güçlerinin sayısının ne kadar olduğu kesin olarak bilinmiyor. Öte yandan, Afganistan'ı terk eden eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin birinci yardımcısı Emrullah Salih'in de Ahmed Mesud güçlerine destek vermek için bu kentte olduğu söyleniyor.