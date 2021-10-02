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Dünya Taliban'ı bitirmek için 1 milyar dolar harcadılar
Dünya

Taliban'ı bitirmek için 1 milyar dolar harcadılar

Amerikalı siyaset bilimci Barnett Richard Rubin, Taliban içinde büyük krizler olmadığını söyledi. Rubin ayrıca Taliban'ı bölmek için ABD'nin 1 milyar dolar harcadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 12:45:00 -
Taliban'ı bitirmek için 1 milyar dolar harcadılar

Amerikalı siyaset bilimci, Afganistan ve Güney Asya uzmanı Barnett Richard Rubin, Taliban içerisindeki bölünme iddialarına dair açıklamalarda bulundu.

TRT World'e konuşan Rubin, Taliban'ın Afganistan'ın en yekpare yapısı olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"CIA Taliban'ı bölmek için 1 milyar dolar harcadı"

"Taliban Afganistan'ın en birleşik organizasyonudur. Organizasyon içerisinde hiçbir zaman mühim bir bölünme olmadı. Hareketin muhalifleri tarafından 'Taliban'ın bölünmüş olduğuna' dair kanıt olarak ele alınan birçok farklılık ve rekabet olmuştur. Ancak Taliban hiçbir zaman pratik olarak bölünmemiştir."

Rubin aynı zamanda, ABD'nin Taliban'ı bölme amacıyla ciddi çabalar sarf ettiğini kaydetti.

"CIA Taliban'ı bölmek için 1 milyar dolar harcadı ancak başarısız oldu." diyen Rubin, aynı zamanda Taliban muhaliflerinin de, hareket içerisindeki küçük ihtilafları abarttığını savundu:

"Anlaşmazlıklar abartılıyor"

"Rakipleri sürekli, Taliban içerisindeki herhangi bir anlaşmazlığı abartıyor ve Taliban'ın bölünmenin eşiğinde olduğunu söylüyor. Ancak bu hiçbir zaman yaşanmadı. Şu an tamamen yeni bir durumun içerisindeler. Ancak rakipleri hala hüsnükuruntu yapıyor ve onları küçümsüyorlar."

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

havva BULUT

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Mardinli hoca

Ey Kafir amarika fitne fasadini bırak.Dolarına güvenme o dolarların varya seni cehenneme götürecek ey kafir amarika.Müslümanların yakasına bırak def ol burdan senin yaptığın katlı am.î yeter
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