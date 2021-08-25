Taliban’dan yeni açıklama: Örnek bir İslami sistemi kurmayı hedefliyoruz

Taliban Siyasi Ofis Sözcüsü Dr. Muhammed Naim, Şarkul Evsat ile yaptığı röportajda Afganistan'da Taliban'ın kurmayı hedeflediği yönetim sistemine dair açıklamalarda bulundu.

Yayınlanan röportajında Muhammed Naim şunlara değindi:

"Örnek bir sistem hedefliyoruz"

- Afganistan, komşu ülkeler ve uluslararası toplum için bir tehdit kaynağı olmayacak.

- Böyle bir savaştan sonra ele geçirdiğimiz düşmanlarımızı yargılayabilirdik. Bu, adalet olurdu ama affetmek, adaletin de üzerinde bir iyiliktir. Afganistan'da yeni bir sayfa açmak, geçmişin acılarına son vermek istiyoruz. Bu nedenle Afganistan İslam Emirliği af yolunu seçti. Şimdi tüm Afganistan'ın birleşip Afganistan'da örnek bir İslami sistem inşasını hedefliyoruz.

- Geçmişte savaştıklarımız da dahil tüm ülkelerle diplomatik ilişkiler kurmak istiyoruz. Geçmişe takılı kalmak istemiyoruz. Bizim geçmişte de siyasetimiz buydu ama diğer taraflar bu ilişkilere yanaşmamaktaydı. Şu an ise bu dengeler oldukça değişmiş durumda. İslam ülkeleriyle ilişkileri din bağımız nedeniyle önceleyeceğiz.

"Şeriat sadece cezalardan ibaret değil"

- Taliban hareketi baştan beri temel ilkelerini muhafaza etmektedir. En baştan beri İslam şeriatı hukukuna dayalı bağımsız bir İslami sistem hedeflendi. Bu sistem adaleti sağlayacak, zulme son verecek, güvenliği sağlayacak, ülkeyi birleştirecek, Müslüman Afgan halkı arasında kardeşliği güçlendirecek, herkesin hakkını koruyacak, ekonomik ve sosyal refahı sağlayacak ve tüm ülkelerle olumlu ilişkiler kuracaktır.

- İslam Şeriatı hukuku sadece suçlara uygulanan cezalardan ibaret değildir. Şeriat, dinin inanç, ibadet, davranış ve ahlak açısından bir yaşam biçimi haline gelmesi demektir. İnsanların bireysel, sosyal, politik, ekonomik ve kültürel alanlarda ilerlemesini sağlamaktır. Şeriat sistemi insanlara her alanda güvenlik ve imkanlar sağlamakla yükümlüdür.

- 20 yılda dünya değiştiği gibi biz de kendimizi geliştirmeye çalıştık ve elbette bazı değişimler yaşadık. Siyasi, askeri, kültürel anlamda, eğitim ve sosyal alanlarda öncesinden daha ileri seviyedeyiz.

"Ülkemizi geliştireceğiz"

- İktidarımızda öncelikli hedefimiz ülkede emniyeti sağlamaktı ve bu büyük ölçüde başarıldı. 40 yılı aşkındır süren savaşın yaralarını saracak, insanların emniyet ve haysiyetle yaşayacağı ve ülkeyi gittikçe geliştirecek bir idare kurmaya çalışıyoruz.

- ABD'nin çekilmesinin ardından Eşref Gani liderliğindeki hükümetin hızla çöküşü, işgalcilerin yerleştirdiği hükümetlerin Afgan halkında karşılığı olmadığını açıkça gösterdi. İşgalle gelenler, işgalin sona ermesiyle gittiler. Afganistan İslam Emiriği Afgan halkını duygusal olarak işgale ve işbirlikçilerine karşı birleştirerek iktidara geldi.

- Afganistan'da açılan yeni beyaz sayfa; pek çok bedelin, cihadın, fedakarlığın, Afgan halkının birleşmesinin ürünüdür.

Kaynak: Mepa News