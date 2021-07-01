Taliban'dan Türkiye açıklaması

İran’da yayımlanan Entekhab gazetesine mülakat veren Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, Türkiye’nin Kabil havaalanının güvenliğini sağlaması ihtimaline kadar birçok konuda Taliban’ın görüşlerini açıkladı.

Son iki ayda Taliban’ın Afganistan’daki saldırılarının arttığına dikkat çeken ve bu durumun Taliban’a yönelik eleştirilerin artmasına sebep olduğunu belirten gazetenin, “Taliban neden böylesi hassas bir dönemde bu tür adımlar atıyor?” şeklindeki sorusu Zebihullah Mücahid tarafından şöyle cevaplandı:

- Son dönemdeki operasyonlar, Afganistan halkına savaş ilan edilmesinden kaynaklanmıyor. Afganistan ordusu, ramazan bayramının dördüncü günü Helmend ve Paktiya’daki karargahlarında açık bir şekilde Taliban’a karşı geniş bir harekat başlatacağını ilan etti. Doğal olarak bizim de kendimizi savunmamız gerekiyordu. Bu arada o günden şimdiye kadar 2 bin Afgan askeri bizim saflarımıza katıldı. Biz hiç kimsenin ölmesini istemiyoruz.

Taliban’ın son dönemdeki askeri saldırılarını arttırmasının Amerika’nın Katar’da imzaladığı anlaşmayı uygulamamasıyla bir ilgisi olmadığını belirten Taliban Sözcüsü, “Doha anlaşmasının genel olarak bizim operasyonlarımızla hiçbir ilgisi yok. Afganistan’ın tamamındaki çatışmaların durması gerekiyor. Amerika’nın sözünde durmayacağı ilk günden belliydi. Şu anda da onlar Afganistan’dan çekiliyor” dedi.

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, “Afgan hükümetinin Türkiye’nin Kabil Havaalanında asker bulundurması konusunda anlaşma yaptığına dair haberler yayımlanıyor ve bu konuda çeşitli yorumlar yapılıyor. Taliban neden Türkiye’nin Kabil’de asker bulundurmasına karşı çıkıyor?” şeklindeki sorusuna da şu cevabı verdi:

Türkiye kardeş bir ülke ancak...

- Biz Türkiye’nin İslami ve kardeş bir ülke olduğuna inanıyoruz. Türkiye NATO üyesi bir ülkedir. Biz onları ve diğer yabancı güçleri açıkça uyarıyoruz. Sizin güçlerinizin Afganistan’daki varlığı kabul edilmiyor. Bu yüzden Türkiye’den Afganistan dosyasına girmemesini istiyoruz.

Taliban’ın 2000 yılından beri çok değiştiğini belirten Zebihullah Mucahid, Amerika’nın saldırdığı dönemde Taliban yönetimindeki Afganistan İslam Emirliği’nin bir iç savaş içinde olduğunu ve bu yüzden de komşu ülkelerle iyi ilişkiler kuramadığını belirtti.

Taliban’ın 2000 yılından bu zamana kadar çok tekamül ettiğini ve davranışlarını değiştirdiğini belirten Mücahid, İran ve Pakistan gibi komşu ülkelerin halklarının da artık Taliban’daki bu değişimi görmesi gerektiğini söyledi.