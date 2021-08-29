Taliban'dan son dakika Kabil Havalimanı açıklaması! Neyi beklediklerini açıkladı

ABD dışında tüm ülkeler tahliyelerini bitirirken, Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'dan, başkent Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı için önemli bir açıklama geldi.

Reuters'a konuşan Taliban yetkilisi, Taliban'ın teknik uzmanlardan oluşan yüksek nitelikli mühendis ekibinin havaalanını devralmaya hazır olduğunu belirterek, "Taliban ve ABD, hızlı bir devir teslimi hedefliyor. Havalimanının tam kontrolü sağlamak için Amerikalıların tamamen çıkışını bekliyoruz" dedi.

ABD yeni bir saldırı bekliyor

ABD Başkanı Joe Biden da geçtiğimiz saatlerde yaptığı son dakika açıklamada, Afganistan'da önümüzdeki 24 ila 36 saat içerisinde yeni bir saldırı daha olması ihtimalinin yüksek olduğunu söylemişti.

Geçtiğimiz günlerde havalimanına yapılan saldırıda 13'ü ABD askeri toplam 170 kişi hayatını kaybetmişti. DEAŞ'ın Afganistan'daki yapılanması DEAŞ-K'nin üslendiği intihar saldırılarında 300'e yakın kişi de yaralanmıştı.