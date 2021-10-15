Taliban'dan Rusya'ya sert cevap: Böyle bir ihtimal yok

Taliban Sözcüsünün Yardımcısı Bilal Kerimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Putin'in bu iddiasını destekleyecek hiçbir verinin olmadığını söyledi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Orta Doğu'dan Afganistan'a savaşçı transfer etme imkanının olmadığını ifade eden Kerimi, "Söz konusu ülkelerden Afganistan'a gelmek çok zor ve gelme ihtimalleri yok" dedi.

Kerimi, Taliban'ın ülkenin her yerine tamamen hakim olduğunu ve bu nedenle hiçbir noktanın hiçbir grubun kontrolünde olmadığını kaydetti.

DEAŞ'ın Afganistan halkının arasında yerinin olmadığını dile getiren Kerimi, Taliban güçlerinin DEAŞ'ın faaliyetlerine karşı durabilecek kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkeleri istihbarat servislerinin temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda, Irak ve Suriye'den teröristlerin Afganistan'da toplandığını, bu kişilerin topluluk ülkelerinde durumu istikrarsızlaştırma girişiminde bulunabileceklerini ve bu nedenle sınırdaki durumun sürekli takip edilmesi gerektiğini söylemişti.

DEAŞ saldırıları

Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasıyla terör örgütü DEAŞ saldırılarını artırdı. Ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde 12 Ekim'de insan hakları aktivisti Abdurahman Mavin, DEAŞ tarafından öldürülmüştü.

En çok saldırı ise DEAŞ'ın kalesi olarak bilinen Pakistan sınırındaki Nangarhar vilayetinde gerçekleştirildi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye geçen hafta cuma namazı sırasında düzenlenen ve DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırıda 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 143 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

DEAŞ, Taliban sonrası en kanlı eylemini Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nda gerçekleştirmişti. Havalimanı'nda 27 Ağustos'ta düzenlenen terör saldırısında 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 170 kişi yaşamını yitirmişti.

Taliban yetkilileri, DEAŞ'ın Afganistan için büyük bir tehdit oluşturmadığını ve terör örgütlerinin ülkedeki faaliyetine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.