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Dünya Taliban’dan o iddialara yalanlama
Dünya

Taliban’dan o iddialara yalanlama

Taliban mensuplarının bir kişinin müzik aletini yaktığına dair iddialar yalanlandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 00:22:00 -
Taliban’dan o iddialara yalanlama

Münübe Yılmaz

Afganistan’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Suheyl Şahin, Taliban mensuplarının bir kişinin müzik aletini yaktığına dair iddiaları yalanladı. Taliban hükümetini zan altında bırakmak için dolaşıma sokulan videonun birkaç yıl öncesine ait olduğunu belirten Şahin, “Söz konusu videodaki olay, münferit bir olaydır. Taliban’la uzaktan yakından alakası yoktur. Hadisenin yeni bir hadiseymiş ve Taliban yetkililerinin talimatları doğrultusunda gerçekleştirilmiş gibi servis edilmesini şiddetle kınıyoruz” dedi. 

Özellikle Türk medyasında geniş bir şekilde yer bulan videoda, Afganistan yönetimine bağlı güçlerin müzisyen olduğu iddia edilen bir kişiye ait müzik aletini sokak ortasında yaktığı görülüyordu.

 

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