Taliban’dan net çıkış! Bir ülkeyi tarih vererek tehdit ettiler

Sky News'a konuşan Taliban sözcüsü, 31 Ağustos'ta tüm yabancı askeri güçlerin çekilmesini 'kırmızı çizgi' ilan ederken tahliyeler için sürenin uzatılmasını reddedeceklerini belirtti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki uluslararası havaalanında yaşanan tahliye kaosu ve kaçış trajedisi nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden'a tümden çekilme mühletini uzatması yönünde baskı yapılırken, ülkeyi ele geçiren Taliban'dan uyarı geldi. İngiliz kanalı Sky News'a konuşan Katar'ın başkenti Doha'daki Taliban siyasi heyetinin sözcüsü Dr. Süheyl Şahin, 31 Ağustos'taki çekilme mühletine günler kala şunları söyledi:

"Bu, kırmızı çizgidir. Başkan Biden 31 Ağustos'ta tüm askeri güçlerin çekilmiş olacağını açıkladı. Eğer bu zaman zarfını uzatırlarsa, işgali uzatmaları anlamına gelir ki, buna gerek yoktur. ABD ya da Britanya tahliyelere devam etmek için ilave zaman isterse, buna yanıt hayır olacaktır. Yahut sonuçları olacaktır. Aramızda güvensizlik yaratacaktır. Eğer işgali devam ettirmeye niyetlilerse buna bir tepkiyi tetiklerler."

Bu açıklama, Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın yarın Biden'la yapacağı görüşmede daha fazla insanın Taliban egemenliğinden kaçmasına imkan tanımak için çekilme mühletini uzatmasını talep edeceğinin İngiliz basınında yer aldığı dönemde geldi.