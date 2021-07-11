Taliban'dan kaçtılar, 3 haftadır havalimanında yaşıyorlar

Afganistan’da ABD ve NATO güçlerinin çekilme tarihi yaklaşırken, Taliban’dan kaçış Türkiye’ye de uzanıyor. Taliban’ın ölüm tehdidi yüzünden Türkiye’ye kaçtıklarını söyleyen bir aile, günlerdir İstanbul Havalimanı’nda yaşıyor. Haberde ismi güvenlik gerekçesiyle ‘Ahmed’ olarak verilen bir aile üyesinin anlatımına göre Taliban saldırısı altındaki Herat şehrinde yaşıyorlardı. Ahmed Afganistan’da ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu olan Blumont’ta çalışıyordu. Bazı akrabaları daha önce ABD’ye gitmişti. Aile Taliban’ın ölüm tehdidiyle karşılaştı. Geçtiğimiz aylarda bir yakınları Taliban tarafından öldürülünce kaçmaya karar verdiler. Önce yaşadıkları Herat şehrinden Kabil’e geçtiler, oradan da havayoluyla 22 Haziran’da İstanbul'a geldiler. Ancak vizeleri yoktu, Türkiye’ye alınmayınca havalimanında yaşamaya başladılar.

BBC Türkçe’ye dramlarını anlatan aile uluslararası koruma başvurusu yaptıklarını söylerken Afganistan’a geri gönderilmeleri durumunda ölüm riski olduğunu belirtip bu yüzden ‘yeni hayat’ın kapısında beklemeyi tercih ediyor.

Ahmed, “Taliban, kaçtığımızı biliyor. Geri dönmemiz halinde hepimizi öldürecekler. Hiçbir şekilde ülkemize tekrar dönemeyiz. Bunun hiçbir yolu yok. Ama Türkiye bizi geri göndermeye çalışıyor. Ölmek istemiyoruz” diyor. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve havalimanı yönetiminden de açıklama yok.

‘Dönmekten iyidir’

Havalimanındaki bekleyişleri sürerken bir süre sonra iç hatlar terminaline alınmışlar. Ailede 1.5 yaşındaki bir bebek ile ileri yaşta üç kişi de var. Ahmed, hem bebeğin hem de yetişkinlerin acil sağlık tedavisine ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Bir süre önce hastalanınca acil sağlık ekibi gelmiş. Bebek hastaneye götürülüp tedavisinin ardından tekrar aileye teslim edilmiş. Yaşlı bazı aile üyelerinin de sağlık sorunları yaşadığını belirten Ahmed, her şeye rağmen bu koşulların dahi Afganistan’a dönüp ölmekten daha iyi olduğunu vurguluyor.

100 bini aşkın kişi yollarda

Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakanlığı kayıtlarında, son 3 ayda ülkedeki Taliban saldırıları sonucu 130 binden fazla kişinin evlerini terk ederek güvenli bölgelere göç ettiği açıklandı. Kayıtlara göre en fazla göç, savaşın şiddetlendiği Kuzey Afganistan’da yaşandı. Bu vilayetlerde Taliban’ın saldırılarının arttığı ve insanların göçe zorlandığı ifade edildi.