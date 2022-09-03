Taliban'dan İsrail açıklaması: 'İşgalci İsrail'i...'

Afganistan'daki Taliban yönetiminin resmi sözcüsü Muhammed Naim Afganistan İslam Emirliği'nin siyaset planında, İsrail işgal rejimini tanımanın ve onunla ilişki içine girmenin yer almadığını söyledi.

Sözcü, Taliban hareketinin Kudüs'e destek konusundaki tavrının çok açık ve net olduğunu, İsrail işgal rejiminin Filistin'de yaptıklarının da tamamen zulüm olduğunu ifade etti.

Basın organlarından kendisine yöneltilen sorularda yer alan Taliban'ın uluslararası alanda tanınmasının, İşgalci İsrail'in tanınması şartını içerdiğine dair iddiaları da reddederek; "Bunun Afganistan'ın talebiyle ne ilgisi var?" diye sordu.

Naim, twitter'deki kişisel hesabında yayınladığı mesajlarında işgal rejiminin zulüm uygulamalarına karşı tavırlarını ve Kudüs davasına verdikleri desteği dile getirerek İsrail işgal rejimini tanımalarının söz konusu olmadığını dile getirdi.

Taliban daha önce yaptığı açıklamalarda, ABD'nin Taliban yönetimini tanımaması için uluslararası topluma baskı yaptığı iddiasında bulunmuştu.

Taliban'ın uluslararası alanda tanınmak için yürüttüğü çalışmalardan henüz hiçbir sonuç alınmış değil.