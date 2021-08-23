Taliban'dan İran basınına şoke eden açıklama! 'Benzeri burada da olurdu'
Taliban'ın Siyasi Sözcüsü Muhammed Naim, İran basınına verdiği röportajda ezber bozan bir açıklamada bulundu.
Taliban'ın Siyasi Sözcüsü Muhammed Naim, İran televizyonuna verdiği mülakatta dikkat çekici ifadeler kullandı.
İran merkezli Ofogh Tv'ye konuk olarak katılan Dr. Muhammed Naim, "İran'da da sizi Amerika'ya götüreceğiz denilse herkes havalimanına gider" ifadelerini kullandı.
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirip yönetimi devralmasıyla birlikte çok sayıda kişi ülkeden ayrılmak için Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'na akın etmişti. Havaalanındaki yoğunluk nedeniyle oluşan izdiham halen kontrol altına alınabilmiş değil.
Taliban tarafı ise genel af ilan edildiğini açıklayıp, kimsenin ülkeden ayrılmasına gerek olmadığını savunuyor.
Kaynak: Mepa News