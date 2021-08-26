Taliban’dan dünya gündemini sarsan Bin Ladin açıklaması

Dünya Afganistan'dan gelen gelişmelere kilitlenmiş durumda.

ABD'nin ülkeden çekilmesi sonrası 10 günde başkent Kabil'i alan Taliban cephesinden çok konuşulacak bir açıklama geldi. Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid’in canlı yayında yaptığı bu açıklama kısa sürede ülke gündemine bomba gibi düştü.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid NBC Nightly News'e bağlandı ve burada El Kaide lideri terörist Bin Ladin'in 2 bin 977 kişinin ölümüne neden olan 11 Eylül saldırılarında bir parmağı olduğuna dair bir kanıt olmadığını iddia etti.

ABD'nin Bin Ladin'i Taliban'a karşı 'savaş bahanesi' olarak kullandığını iddia eden Mujahid'in sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.

ABD'nin Afganistan'ı işgal etme sebeplerinin başında gelen Bin Ladin, 10 yıllık bir uğraşın ardından bulunmuş ve ABD özel kuvvetleri tarafından öldürülmüştü.

Suudi Arabistan doğumlu olan bin Ladin, dünyanın en çok aranan ismiydi. Bin Ladin'in 100 milyonlarca dolarlık şahsi servetinin olduğu ve bunun da El Kaide`nin ana gelir kaynağı olduğu ifade ediliyor.

Bin Ladin, 11 Eylül'den önce de FBI'ın en çok arananlar listesinde yer alıyordu.