  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Birleşik Krallık'tan heyecanlandıran Türkiye açıklaması!
BAE'den flaş Türkiye açıklaması: Fırsatları değerlendiriyoruz
Azerbaycan askerleri Kabil'den ayrıldı
MHP Lideri Bahçeli'den Malazgirt Zaferi mesajı!
Dünya Taliban’dan dünya gündemini sarsan Bin Ladin açıklaması
Dünya

Taliban’dan dünya gündemini sarsan Bin Ladin açıklaması

Afganistan’ı ele geçiren Taliban cephesinden El Kaide lideri terörist Bin Ladin ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 12:51:00 -
Taliban’dan dünya gündemini sarsan Bin Ladin açıklaması

Dünya Afganistan'dan gelen gelişmelere kilitlenmiş durumda.

ABD'nin ülkeden çekilmesi sonrası 10 günde başkent Kabil'i alan Taliban cephesinden çok konuşulacak bir açıklama geldi. Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid’in canlı yayında yaptığı bu açıklama kısa sürede ülke gündemine bomba gibi düştü.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid NBC Nightly News'e bağlandı ve burada El Kaide lideri terörist Bin Ladin'in 2 bin 977 kişinin ölümüne neden olan 11 Eylül saldırılarında bir parmağı olduğuna dair bir kanıt olmadığını iddia etti.

ABD'nin Bin Ladin'i Taliban'a karşı 'savaş bahanesi' olarak kullandığını iddia eden Mujahid'in sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.

ABD'nin Afganistan'ı işgal etme sebeplerinin başında gelen Bin Ladin, 10 yıllık bir uğraşın ardından bulunmuş ve ABD özel kuvvetleri tarafından öldürülmüştü.

Suudi Arabistan doğumlu olan bin Ladin, dünyanın en çok aranan ismiydi. Bin Ladin'in 100 milyonlarca dolarlık şahsi servetinin olduğu ve bunun da El Kaide`nin ana gelir kaynağı olduğu ifade ediliyor.

Bin Ladin, 11 Eylül'den önce de FBI'ın en çok arananlar listesinde yer alıyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay