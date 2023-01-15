Taliban'dan BM'ye: İslam hukukuna ters düşen eylemlere...

Afganistan'daki İslam Emirliği yönetimi sözcüsü Zebihullah Mücahid, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Afganistan'la ilgili oturumda yaptığı Taliban'a yönelik çağrılarına yanıt verdi.

BMGK, Afganistan yönetimini aldığı son kararlardan dönmeye çağırarak, "ülkedeki kadınların ve kız öğrencilerin sosyal hayata katılımının tam ve eşit düzeyde olmasını" talep etmişti.

Mücahid BMGK'nın ifadelerine karşı yaptığı açıklamada, "Afganistan İslam Emirliği, endişeleri anlayışla karşılıyor, fakat İslam Emirliği, ülkeyi baştan aşağı İslam şeriatı ışığında düzene sokmaya çalışıyor." diye konuştu.

Afganistan'daki İslam Emirliği yönetiminin Afgan halkına ve dine olan yükümlülükleri göz önüne alındığında, ülkede İslam şeriatına ters düşen eylemlere müsaade edemeyeceğini vurgulayan Mücahid, dünya ülkelerinin ve uluslararası kuruluşların halkın dini taleplerine anlayış göstermesi gerektiğini söyledi.

Mücahid ayrıca, dünya ülkelerine ve uluslararası kuruluşlara yaptığı çağrıda, insani meseleleri ve yardımları siyasi konularla ilişkilendirmemeleri gerektiğinin altını çizdi.

Sözcü Mücahid açıklamalarını "Dini ilke ve değerlerimize dayalı olarak her alanda iş birliğine hazırız." diyerek sonlandırdı.

Ne olmuştu?

Afganistan Yükseköğretim Bakanlığı, 21 Aralık'ta kız öğrencilerin ülkedeki özel ve devlet üniversitelerdeki eğitiminin bir sonraki duyuruya kadar durdurulduğunu açıklamıştı.

Afganistan Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan bir kararda da, kadınların yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşlarında çalışmalarının bir sonraki karara kadar askıya alındığı duyurulmuştu. Kararda kadınların "İslami örtünme kurallarına riayet etmedikleri için" çalışma izinlerinin askıya alındığı belirtildi.

Ayrıca bakanlığın açıklamasında "kadınların belirlenen kıyafet kurallarına uymamalarıyla ilgili ciddi boyuta varan şikayetler alındığı" kaydedildi.

Petrol ve Madenler Bakanı Şahabuddin Dilaver, dün kız öğrencilerin eğitime devam etmesine dair kararın, kış tatilinin sona ereceği 2023 yılının mart ayının sonlarına doğru açıklanacağını söyledi.

Dilaver ayrıca konuya dair bir yasağın söz konusu olmadığını vurgularken kararın İslami değerlere ve Afgan halkının geleneklerine uygun bir şekilde alınacağının altını çizdi.

Kaynak: Mepa News