Taliban'dan Batı'ya kapak! 'İnsan haklarını asıl ihlal edenler, hayvanlarla...'

Afganistan yönetiminin Katar Ofisi Sözcüsü Muhammed Naim, Afganistan'da yayınlanan tesettür kararnamesine gelen tepkilere karşılık verdi.

Naim, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Batı dünyasının insan hakları konusundaki yaklaşımını eleştirdi.

"Afganistan İslam Emirliği yönetiminin insan haklarını ihlal ettiğine" yönelik eleştirileri hedef alan Naim şu ifadeleri kullandı:

"İnsan onuruna ve haklarına yapılan en büyük, en kötü ve en açık hakaret, insan ve hayvan evliliği için fırsatlar oluşturmak ve bunun için kanunlar çıkarmaktır."

Naim bu sözlerle, Batı'da "insanın özgürlüğü" düşüncesi ekseninde yapılan kanunları ve bu doğrultuda ortaya çıkan sosyal-hukuki yaklaşımları eleştirdi.

Afganistan yönetimi geçtiğimiz gün kadınların tesettürüne dair bir kararname yayınlamıştı.

Batılı medya kuruluşları ve yetkililer söz konusu kararı "insan haklarına aykırı olduğu" iddiasıyla eleştirmişti.

Kaynak: Mepa News