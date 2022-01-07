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Dünya Taliban’dan Batılıları kudurtacak açıklama
Dünya

Taliban’dan Batılıları kudurtacak açıklama

Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Afganistan’ın ekonomik olarak her geçen gün daha da iyiye gittiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 22:51:00 -
Taliban’dan Batılıları kudurtacak açıklama

Münübe Yılmaz

Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Afganistan’ın ekonomik olarak her geçen gün daha da iyiye gittiğini söyledi. Hükümet yetkililerinin üç aylık maaşlarının ödendiğini, dördüncü ayın maaşlarının da yakın bir zamanda verileceğini belirten Muttaki, ayrıca Afgan bankacılık sistemi üzerindeki baskının da azaldığını ifade etti.

Dış yardım aniden kesilmişti

Taliban’ın ağustos ayında işbaşına gelmesinin akabinde dış yardımın aniden kesilmesi, Afganistan ekonomisini derinden etkilemişti. ABD yaptırımlarından dolayı dünya finans sisteminden kopartılmaya çalışılan ülkenin bankacılık sistemi de büyük yara almıştı.

Batılılar, 9 milyar doların üzerine yattı

Bilindiği gibi, Afganistan merkez bankasının rezervlerinde olan yaklaşık 9 milyar dolar, hâlâ ülke dışında bloke edilmiş vaziyette duruyor.

 

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