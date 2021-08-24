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Taliban'dan Afganistan hükümetine ilk atamalar!
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Dünya Taliban'dan Afganistan hükümetine ilk atamalar!
Dünya

Taliban'dan Afganistan hükümetine ilk atamalar!

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, hükümet için ilk atamaları yaptı. Taliban yönetimi tarafından maliye bakanı, istihbarat başkanı ve içişleri bakan vekili atandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 12:28:00 -
Taliban'dan Afganistan hükümetine ilk atamalar!

Taliban, yönetimi ele geçirmesinin ardından hükümet için ilk görevlendirmelerini yaptı.

Taliban, maliye bakanı, istihbarat başkanı ve içişleri bakan vekili atadı.

Taliban dün de Afganistan Merkez Bankası Başkanı görevine Hacı Muhammed İdris'in atandığını duyurmuştu.

Gazne kapısı iddiaları doğru değil

Öte yandan bazı haber sitelerinde yer alan "Taliban tarihi Gazne şehrinin kapısını yıktı" iddiası gerçeği yansıtmıyor. Yıkılan kapı 2013'te inşa edilen ve çökme tehlikesi taşıyan yeni bir tuğla kapı. Gazne devrine ait tarihi kapı Bust şehrinde ve 1980 yılında restore edildi.

İspanya: Tahliyeler zorlaştı

İspanya Savunma Bakanlığı da sahadaki karmaşık koşullar nedeniyle tüm Afgan işbirlikçilerini tahliye etmelerinin zorlaştığını açıkladı.

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