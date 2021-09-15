  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çin’den ABD’ye zeytin dalı
ASELSAN’dan "Elektronik Harp Sistemi" ihracatı
Türkiye, ABD ve İtalya harekete geçti
22 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Bahis dolandırıcılarına operasyon
Dünya Taliban’dan açıklama! ‘Ordu kuracağız’
Dünya

Taliban’dan açıklama! ‘Ordu kuracağız’

Afganistan’ın kontrolünü ele alan Taliban yakın zamanda düzenli ordu kuracağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 16:24:00 - 2021-09-15 16:31:04
Taliban’dan açıklama! ‘Ordu kuracağız’

Taliban hükümetinin “Genelkurmay Başkanı” Kari Fasihuddin, yakın zamanda Afganistan’da düzenli ordu kuracaklarını söyledi.

Başkent Kabil’de bir konferansta konuşan Fasihuddin, ülkedeki askeri sisteme dair Taliban yönetiminin planlarını duyurdu.

Afganistan’da güçlü ve düzenli ordu kurmaya dair istişare ve çalışmaların devam ettiğini kaydeden Fasihuddin, bunun yakın zamanda hayata geçirileceğini belirtti.

Öte yandan Fasihuddin, ülkede “etnik ve direniş temelli kargaşa çıkaranları” bastıracaklarını söyleyerek, “direnişçilerin” ülkeyi iç savaşa sürüklemek istediğini ileri sürdü.

Afganistan’daki 34 vilayetten 33’ü Taliban’ın kontrolü altına girmişti, ancak başkent Kabil’in kuzeyindeki Pencşir vilayeti yerel grupların elinde kalmıştı.

Ulusal Direniş Cephesi adı altında toplanan söz konusu gruplara eski Afgan komutan Ahmed Şah Mesud’un oğlu Ahmed Mesud liderlik ediyordu.

Taliban, 6 Eylül’de Pencşir vilayetindeki gruplarla çatışmaların sona erdiğini ve bölgede tam kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.

Aynı gün, AA muhabirleri Pencşir merkezine giren ilk basın kurumu olarak, vilayet merkezi Bazarak’ı görüntülemişti.

Bazarak’ta Taliban güçlerinin kontrolü sağladığı ve dağlarda zaman zaman çatışmaların devam ettiği gözlemlenmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay