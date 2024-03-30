Taliban'dan ABD'ye sert teki! İHA kriz çıkardı
Taliban yönetimi, ABD'nin Afganistan hava sahasında insansız hava araçları ile uçuş gerçekleştirerek ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.
TOLO News'a konuşan Afganistan geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD'nin insansız hava araçlarıyla Afganistan hava sahasını defalarca ihlal ettiğini ve buna tepki gösterdiklerini belirterek, ABD'nin bu konuyu ciddiye almasını istedi.
'ABD ihlali durdurmalıdır'
Mücahid, "Bazı yakın ülkelerin hava sahasını kullanarak Afganistan'a gelen bu uçaklar (insansız hava araçları) hiç şüphesiz ABD'ye aittir. Herkes bu konuda kendi sorumluluğunu idrak etmeli ve ihlali durdurmalıdır." dedi.
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Kaynak: AA
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