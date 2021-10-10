Taliban’dan ABD’ye çağrı! ‘Onlar için sizinle işbirliği olmayacak’

Afganistan’da son zamanlarda artan DAEŞ saldırıları sonrası Taliban yönetiminin alacağı tedbirler gündeme geldi.

Nangarhar vilayeti olmak üzere Afganistan'da artış gösteren DAEŞ hücre saldırıları nedeniyle Afganistan'daki yeni yönetim özel bir birim oluşturmuştu. Görevi farklı vilayetlerdeki DAEŞ hücrelerini tespit etmek olan bu birimin çalışmalarına devam ettiği ifade ediliyor.

Öte yandan üst düzey Taliban yöneticileri bu hafta sonu Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Afganistan işgali sonrası ABD ile Taliban arasında gerçekleşen ilk üst düzey temasta birçok konu görüşüldü.

Görüşmelerdeki ana gündem maddelerinden birinin ise Afganistan Merkez Bankası'nın dondurulan rezervi olduğu ifade ediliyor.

"ABD ile işbirliği yapmayacağız"

Katar'da ABD ile görüşmelere katılan, Birleşmiş Milletler Temsilcisi Suheyl Şahin, Associated Press'e yaptığı açıklamada, DAEŞ'e karşı yürüttükleri operasyonlarda ABD ile işbirliği yapmayacaklarını ifade etti.

Taliban güçlerinin DAEŞ ile mücadelede ABD ile ortak çalışıp çalışmayacağı kendisine sorulan Şahin, "Hayır, DAEŞ'e karşı mücadeleyi kendimiz yürütebiliyoruz" şeklinde yanıt verdi.

ABD ile Afganistan'da yönetimi devralan Taliban heyeti arasındaki görüşmelerin bugün de devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Mepa News