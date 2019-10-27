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Dünya

Taliban'dan ABD askerlerine saldırı! 1 yaralı

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir ABD askerinin yaralandığı duyuruldu.

2019-10-27 11:12:00 -
Taliban'dan ABD askerlerine saldırı! 1 yaralı

Afganistan'daki ABD birliklerinden yapılan açıklamada, Kandahar'ın Dend ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, ABD birliklerinin devriye gezdiği sırada patlatıldığı belirtildi.

Saldırıda bir ABD askerinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralı askerin Kandahar havaalanındaki NATO hastanesinde tedavi altına alındığı vurgulandı.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

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