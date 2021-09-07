  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çorum’da sahte para operasyonu
Yarasa kaynaklı Nipah virüsü can aldı!
Başkan Erdoğan: 1 trilyon dolara çıkartacağız!
UEFA’dan misafir seyirci kararı
Dünya Taliban’a karşı yeniden savaş başlattı! Ahmed Mesud nerede olduğunu resmen duyurdu
Dünya

Taliban’a karşı yeniden savaş başlattı! Ahmed Mesud nerede olduğunu resmen duyurdu

Pençşir Vadisi'ni Taliban'a kaybeden Ahmed Mesud, yeniden savaş çağrısında bulunarak nerede olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 11:35:00 -
Taliban’a karşı yeniden savaş başlattı! Ahmed Mesud nerede olduğunu resmen duyurdu

Taliban vadiyi ele geçirdiklerini açıkladıktan sonra, Ahmed Mesud, güçlerinin hala Pençşir’de bulunduğunu ve Taliban'a karşı savaşmaya devam edeceklerini söyledi.

Taliban'ın Pençşir vilayetini tamamen kontrol altına almasının ardından, bölgede Taliban'a karşı savaşan Ahmed Mesud bir açıklama yaptı.

Mesud, Facebook sayfasındaki sesli mesajında, güçlerinin hala Pençşir’de bulunduğunu ve Taliban'a karşı savaşmaya devam edeceklerini iddia etti.

Mesud yanlısı sosyal medya hesaplarında da, Mesud'a bağlı milislerin dağlık bölgelere çekildiği ifade edildi. Taliban'ın bölgede dağlık alanda milis gruplara yönelik operasyonları da sürüyor.

Mesud'un Afganistan genelinde Taliban'a karşı savaş yönünde çağrı yaptığı, bazı grupların da Mesud ile birlikte yer yer Taliban'a karşı silahlı saldırılara katılabileceği tahmin ediliyor.

Bazı görüşler: Pençşir'de değil

Öte yandan Mesud ve Emrullah Salih, halen Pençşir'de olduklarını iddia etseler de, bölge kaynakları bu iddiaların gerçeği yansıtmıyor olabileceği görüşünde.

Yerel kaynaklar Mesud'un Fransa'ya, Salih'in ise Tacikistan'a gitmiş olabileceğini ifade ediyor.

Mepanews

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

HOROZ KENTLİ

Batının ve abd nin uşağı bunun derdi Afganistan diyil taliban hükümetinde yer alabilmek güya direniş başlattı ilk işi taliban ile pazarlık yapıp hükümette yer almak istedi kabul olmayınca güya savaştı kaçtı senin peşinden gelenlere acırım
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay