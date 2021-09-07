Taliban’a karşı yeniden savaş başlattı! Ahmed Mesud nerede olduğunu resmen duyurdu

Taliban vadiyi ele geçirdiklerini açıkladıktan sonra, Ahmed Mesud, güçlerinin hala Pençşir’de bulunduğunu ve Taliban'a karşı savaşmaya devam edeceklerini söyledi.



Taliban'ın Pençşir vilayetini tamamen kontrol altına almasının ardından, bölgede Taliban'a karşı savaşan Ahmed Mesud bir açıklama yaptı.

Mesud, Facebook sayfasındaki sesli mesajında, güçlerinin hala Pençşir’de bulunduğunu ve Taliban'a karşı savaşmaya devam edeceklerini iddia etti.

Mesud yanlısı sosyal medya hesaplarında da, Mesud'a bağlı milislerin dağlık bölgelere çekildiği ifade edildi. Taliban'ın bölgede dağlık alanda milis gruplara yönelik operasyonları da sürüyor.

Mesud'un Afganistan genelinde Taliban'a karşı savaş yönünde çağrı yaptığı, bazı grupların da Mesud ile birlikte yer yer Taliban'a karşı silahlı saldırılara katılabileceği tahmin ediliyor.

Bazı görüşler: Pençşir'de değil

Öte yandan Mesud ve Emrullah Salih, halen Pençşir'de olduklarını iddia etseler de, bölge kaynakları bu iddiaların gerçeği yansıtmıyor olabileceği görüşünde.

Yerel kaynaklar Mesud'un Fransa'ya, Salih'in ise Tacikistan'a gitmiş olabileceğini ifade ediyor.

Mepanews