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Dünya Taliban'a büyük darbe! Bölgeleri peş peşe kaybetti
Dünya

Taliban'a büyük darbe! Bölgeleri peş peşe kaybetti

Afganistan'ın Bağlan vilayetinde 3 ilçenin kontrolü Taliban'dan eski yönetime bağlı güçler ve yerel gruplara geçti.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 21:37:00 - 2021-08-22 21:41:19
Taliban'a büyük darbe! Bölgeleri peş peşe kaybetti

Afganistan'ın "Tolo News” kanalının yerel kaynaklarına dayandırdığı haberinde, yerel gruplar ile Taliban güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı ve her iki tarafın da ağır kayıplar verdiği açıklandı.

Taliban ve yerel gruplar arasındaki çatışmalar sonucu başkent Kabil'in kuzeyindeki Bağlan vilayetine bağlı Pule Hisar, Deh Salah ve Andarab ilçelerinin kontrolünün eski yönetime bağlı güçler ve yerel gruplara geçtiği duyuruldu.

Ağırlıklı olarak Tacikler yaşıyor

Üç ilçede ağırlıklı Tacikler olmak üzere yaklaşık 100 bin kişi yaşıyor.

Büyük ölçüde Peştun etnik tabanına dayanan Taliban'ın Kabil'i kontrolüne almasının ardından bunun taraflar arasında yaşanan ilk çatışma olduğu açıklandı.

Taliban hakimiyetine girmeyen tek Afganistan vilayeti: Pencşir

Taliban, ülkedeki 34 vilayet merkezinin 33'ünü kontrolüne alırken Kabil'in kuzeyindeki Pencşir, tüm ilçeleriyle beraber henüz Taliban hakimiyetine girmeyen tek Afganistan vilayeti durumunda.

Ayrıca yerel grupların Kabil, Parvan, Kapisa, Maydan Wardak gibi vilayetlerdeki az sayıda ilçeyi kontrol ettiği biliniyor.

 

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