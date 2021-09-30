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Dünya Taliban, Zahir Şah anayasasıyla başlıyor
Dünya

Taliban, Zahir Şah anayasasıyla başlıyor

Afganistan’da Taliban yönetimi, geçici hükümetinde eski Kral Muhammed Zahir Şah dönemindeki anayasanın baz alınacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 18:21:00 -
Taliban, Zahir Şah anayasasıyla başlıyor

Taliban geçici hükümetinin “Adalet Bakanı vekili” Abdul Hakim Şeri, yaptığı açıklamada, eski Kral Muhammed Zahir Şah dönemindeki anayasanın “şeriat ve Taliban ilkelerine aykırı olmayan” maddelerinin tamamen uygulanacağını belirtti. “Şeriat ve Taliban ilkelerini ihlal etmeyen” uluslararası yasalara saygı duyduklarını ifade eden Şeri, ayrıca Taliban’ın dünya ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmak istediğini kaydetti.

ABD’ye hava sahası uyarısı

Bu arada Taliban yönetimi, ABD’yi olumsuz sonuçların önüne geçilmesi için Afgan hava sahası ihlallerini durdurması konusunda uyardı. Taliban Sözcülüğünden yapılan açıklamada, ABD’nin, Afgan hava sahasına insansız hava araçlarını sokarak tüm uluslararası hakları, hukuku ve Doha’da Taliban’a verdiği taahhütleri ihlal ettiği savunularak “Başta ABD olmak üzere tüm ülkeleri olumsuz sonuçların önüne geçilmesi için Afganistan’a uluslararası haklar, yasalar ve taahhütler ışığında, saygılı davranmaya çağırıyoruz” denildi.

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