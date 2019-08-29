Taliban yine vurdu! Ölü ve yaralılar var Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Kişk Rubat Sangi ilçesindeki korucu karakoluna saldırısı sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Herat Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Ahad Valizadeh, yaptığı açıklamada, Çardere köyündeki korucu karakoluna saldırı düzenlendiğini belirtti. Aralarında sivillerin bulunduğu 14 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Valizadeh, 10 kişinin ise yaralandığını kaydetti. Valizadeh, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiği bilgisini paylaştı. Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 11 korucunun öldürüldüğü ileri sürüldü.

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