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Dünya Taliban yine saldırdı! Çok sayıda polis öldü
Dünya

Taliban yine saldırdı! Çok sayıda polis öldü

Taliban mensuplarının Afganistanlı güvenlik güçlerine yönelik saldırısında 13 polis hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 16:35:00 -
Taliban yine saldırdı! Çok sayıda polis öldü

Taliban'ın, Afganistan'ın kuzeyin kesimindeki Baglan ili merkezinde Kabil hükümeti güçlerine yönelik bir saldırı düzenlediği bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre Baglan ilinin merkezi olan Pul-i Humri'nin Vezirabad bölgesinde, hükümet güçlerine ait bir merkeze saldırı düzenlendi.

13 ölü, 3 yaralı

Saldırıda Kabil hükümeti güçlerinin konuşlu bulunduğu bir karakolu ve karakola takviyeye giden bir askeri konvoy hedef alındı. Hükümet yetkilileri saldırı sonucunda 13 polisin öldüğünü, 3'ünün de yaralandığını açıkladı. Saldırıda bazı askeri araçların da tahrip edildiği belirtildi.

Saldırıyı üstlenen Taliban adına açıklama ise hareketin sözcüsü Zebihullah Mücahid tarafından yapıldı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Mücahid, söz konusu merkezden sivillerin vurulduğunu ve merkezin bu sebeple hedef alındığını ifade etti. Mücahid, saldırı sonucunda 3'u komutan 14 Kabil hükümeti personelinin öldüğünü, 4'ünün yaralandığını, 2 askeri aracın tahrip edildiğini ve çok sayıda silah ile mühimmatın ele geçirildiğini dile getirdi.

Taliban'ın bölgede aktif olarak varlık gösterdiği biliniyor. Hareket 1 Eylül 2019 tarihinde Baglan ilinin merkezi Puli Humri şehrine girmiş, kontrolü büyük oranda ele geçirmiş, daha sonra silah ve mühimmatları ele geçirerek şehirden çekilmişti.

Kaynak: Mepa News

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