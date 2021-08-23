  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Taliban yeni atamayı duyurdu
Rum Yönetimi'nin kararına KKTC'den sert tepki
Almanya'dan Taliban açıklaması! Türkiye ve ABD detayı öne çıktı
İstanbul'da mesire alanında çıkan yangın söndürüldü
Dünya Taliban yeni atamayı duyurdu
Dünya

Taliban yeni atamayı duyurdu

Taliban, Afganistan Merkez Bankası başkanlığına Hacı Muhammed İdris'i atama kararı alındığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 18:48:00 -
Taliban yeni atamayı duyurdu

Taliban, Afganistan Merkez Bankası başkanlığına Hacı Muhammed İdris'i atama kararı alındığını duyurdu.

Bir haftayı aşkın bir süredir bankaların kapalı olduğu ve birçok hükümet binasında işlemlerin devam etmediği Afganistan'da Taliban, 'ekonomik atılım gerçekleştirmek'amacıyla Merkez Bankası başkanlığı koltuğuna atama gerçekleştirdi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taliban'ın 'bankacılık prosedürlerini uyumlaştırma, düzenleme ve insanların ticaret zorluklarına bir çözüm bulma çabalarına' ilişkin olarak Hacı Muhammed İdris'in Merkez Bankası'nın genel müdür vekili olarak atadığını söyledi.

Mücahid, “Hacı Muhammed İdris, kurumları organize etmek ve ekonomik sorunlara çözüm bulmak için bu pozisyona getirildi” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay