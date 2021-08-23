Taliban yeni atamayı duyurdu

Taliban, Afganistan Merkez Bankası başkanlığına Hacı Muhammed İdris'i atama kararı alındığını duyurdu.

Bir haftayı aşkın bir süredir bankaların kapalı olduğu ve birçok hükümet binasında işlemlerin devam etmediği Afganistan'da Taliban, 'ekonomik atılım gerçekleştirmek'amacıyla Merkez Bankası başkanlığı koltuğuna atama gerçekleştirdi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taliban'ın 'bankacılık prosedürlerini uyumlaştırma, düzenleme ve insanların ticaret zorluklarına bir çözüm bulma çabalarına' ilişkin olarak Hacı Muhammed İdris'in Merkez Bankası'nın genel müdür vekili olarak atadığını söyledi.

Mücahid, “Hacı Muhammed İdris, kurumları organize etmek ve ekonomik sorunlara çözüm bulmak için bu pozisyona getirildi” dedi.